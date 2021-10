Haraslín dal dva góly, no Sparta s Lyonom prehrala

3. kolo skupinovej fázy EL:

A-skupina:



Sparta Praha - Olympique Lyon 3:4 (2:1)

Góly: 4. a 19. HARASLÍN, 90.+6 Krejčí - 42. a 88. Ekambi, 53. Aouar, 67. Paqueta. ČK: 74. Gusto (Lyon) po 2. ŽK

L. Haraslín aj D. Hancko odohrali celé stretnutie, Haraslín dal dva góly a dostal ŽK, D. Holec a L. Štetina (všetci Sparta) boli na lavičke náhradníkov



Glasgow Rangers - Bröndby Kodaň 2:0 (2:0)



Góly: 18. Balogun, 30. Roofe



Tabuľka A-skupiny:

1. Olympique Lyon 3 3 0 0 9:3 9

2. Sparta Praha 3 1 1 1 4:4 4

3. Glasgow Rangers 3 1 0 2 2:3 3

4. Bröndby Kodaň 3 0 1 2 0:5 1



B-skupina:



Sturm Graz - Real Sociedad San Sebastian 0:1 (0:0)

Gól: 69. Isak. ČK: 87. Gorenc Stankovič (Graz) po 2. ŽK



PSV Eindhoven - AS Monaco 1:2 (0:1)

Góly: 59. Gakpo - 20. Boadu, 89. Diop



Tabuľka B-skupiny:

1. AS Monaco 3 2 1 0 4:2 7

2. San Sebastian 3 1 2 0 4:3 5

3. PSV Eindhoven 3 1 1 1 7:5 4

4. Sturm Graz 3 0 0 3 1:6 0



C-skupina:



SSC Neapol - Legia Varšava 3:0 (0:0)

Góly: 76. Insigne, 80. Osimhen, 90.+5 Politano

/S. Lobotka (Neapol) bol na lavičke náhradníkov/



Tabuľka C-skupiny:

1. Legia Varšava 3 2 0 1 2:3 6

2. SSC Neapol 3 1 1 1 7:5 4

3. Leicester City 3 1 1 1 6:6 4

4. Spartak Moskva 3 1 0 2 6:7 3



D-skupina:

Fenerbahce Istanbul - Royal Antverpy 2:2 (2:1)

Góly: 21. a 45. Valencia (druhý z 11 m) - 2. Samatta, 62. Gerkens



Eintracht Frankfurt - Olympiakos Pireus 3:1 (2:1)

Góly: 26. Borre (z 11 m), 45.+3 Toure, 59. Kamada - 30. El Arabi (z 11 m)



Tabuľka D-skupiny:

1. Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 5:2 7

2. Olympiakos Pireus 3 2 0 1 6:4 6

3. Fenerbahce Istanbul 3 0 2 1 3:6 2

4. Royal Antverpy 3 0 1 2 3:5 1



E-skupina:



Lazio Rím – Olympique Marseille 0:0



Lokomotiv Moskva – Galatasaray Istanbul 0:1 (0:0)

Gól: 82. Aktürkoglu



Tabuľka E-skupiny:

1. Galatasaray Istanbul 3 2 1 0 2:0 7

2. Lazio Rím 3 1 1 1 2:1 4

3. Olympique Marseille 3 0 3 0 1:1 3

4. Lokomotiv Moskva 3 0 1 2 1:4 1



F-skupina:



Ludogorec Razgrad - SC Braga 0:1 (0:1)

Gól: 7. Horta



FC Midtjylland - Crvena Zvezda Belehrad 1:1 (0:0)

Góly: 78. Dyhr - 58. Ivanič



Tabuľka F-skupiny:

1. Crvena Zvezda Belehrad 3 2 1 0 4:2 7

2. SC Braga 3 2 0 1 5:3 6

3. FC Midtjylland 3 0 2 1 3:5 2

4. Ludogorec Razgrad 3 0 1 2 1:3 1



G-skupina:



Betis Sevilla - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Góly: 75. Iglesias (z 11 m) - 82. Andrich



Tabuľka G-skupiny:

1. Bayer Leverkusen 3 2 1 0 7:2 7

2. Betis Sevilla 3 2 1 0 8:4 7

3. Celtic Glasgow 3 1 0 2 5:8 3

4. Ferencváros Budapešť 3 0 0 3 2:7 0



H-skupina:



Rapid Viedeň - Dinamo Záhreb 2:1 (2:1)

Góly: 9. Grüll, 34. Hofmann - 24. Oršič



West Ham United - KRC Genk 3:0 (1:0)

Góly: 45.+1 Dawson, 57. Diop, 59. Bowen

/P. Hrošovský (Genk) odohral celé stretnutie/



Tabuľka H-skupiny:

1. West Ham United 3 3 0 0 7:0 9

2. Dinamo Záhreb 3 1 0 2 4:4 3

3. Rapid Viedeň 3 1 0 2 2:4 3

4. KRC Genk 3 1 0 2 1:6 3

Bratislava 22. októbra (TASR) – Ani dva góly Lukáša Haraslína nestačili futbalistom pražskej Sparty na bodový zisk vo štvrtkovom domácom stretnutí 3. kola Európskej ligy s Olympique Lyon. Slovenský krídelník ich v rozpätí 4. a 19. minúty poslal do dvojgólového vedenia, ale hostia triumfovali 4:3 a s plným počtom 9 bodov jasne vedú A-skupinu.Haraslín otvoril skóre, keď si pripravil streleckú pozíciu na hranici šestnástky a jeho tečované zakončenie zapadlo do siete. Náskok zdvojnásobil po tom, ako dostal prihrávku na ľavej strane, potiahol si loptu do pokutového územia a presne vystrelil pomedzi nohy obrancu Jeromea Boatenga. Ešte do prestávky však znížil Karl Toko Ekambi a po zmene strán otočili stav Houssem Aouar a Lucas Paqueta. Lyon v závere prišiel o vylúčeného Mala Gusta, ktorý videl žltú kartu, no Ekambi dal v početnej nevýhode víťazný zásah. Slovenskému obrancovi domácich Dávidovi Hanckovi odoprel VAR gól v nadstavenom čase, v ktorom predsa len znížil Ladislav Krejčí. Sparta už vyrovnať nestihla a figuruje so štyrmi bodmi na druhej priečke.Prvé víťazstvo v C-skupine dosiahol SSC Neapol, ktorý na vlastnom štadióne zdolal Legiu Varšava 3:0. Stanislav Lobotka sedel na lavičke náhradníkov talianskeho klubu. Neuspel KRC Genk s ďalším slovenským stredopoliarom Patrikom Hrošovským, na pôde West Hamu United prehral 0:3. Hrošovský absolvoval plnú minutáž.Bayer Leverkusen remizoval na pôde Betisu Sevilla 1:1. Na vedúci zásah domáceho Borju Iglesiasa z jedenástky odpovedal v 82. minúte Robert Andrich a hostia sa vďaka nerozhodnému výsledku udržali na čele G-skupiny. Obaja súperi majú na konte sedem bodov, v prospech nemeckého klubu hovorí priaznivejšie skóre.