EL: Hetrik Di Mariu poslal Juventus do osemfinále, postupuje i Sevilla

odvety play off o osemfinále EL:



FC Midtjylland - Sporting Lisabon 0:4 (0:1)



Góly: 50. a 77. Goncalves, 21. Coates, 85. Gartenmann (vlastný). Rozhodoval: Ivan KRUŽLIAK (SR)



/prvý zápas 1:1, postúpil Sporting Lisabon/







FC Nantes - Juventus Turín 0:3 (0:2)



Góly: 5., 20. a 78. Di Maria (druhý z 11 m), ČK: 18. Pallois (Nantes)



/prvý zápas 1:1, postúpil Juventus Turín/







PSV Eindhoven - FC Sevilla 2:0 (0:0)



Góly: 77. de Jong, 90.+5 Silva



/prvý zápas 0:3, postúpil FC Sevilla/







AS Monaco - Bayer Leverkusen 2:3 pp (2:3, 1:2), 3:5 v rozstrele z 11 m



Góly: 19. Ben Yedder (z 11 m), 84. Embolo - 13. Wirtz, 21. Palacios, 58. Adli



/prvý zápas 3:2, postúpil Bayer Leverkusen/



Bratislava 23. februára (TASR) - Futbalisti FC Sevilla postúpili do osemfinále Európskej ligy. Španielsky tím a rekordný šesťnásobný víťaz súťaže si vydláždil cestu už minulý štvrtok domácim triumfom 3:0 nad PSV Eindhoven, v odvete play off o osemfinále na pôde holandského súpera mu tak neublížila ani prehra 0:2.Juventus Turín sa po domácej remíze 1:1 s FC Nantes predviedol vo Francúzsku v lepšom svetle a vyhral jednoznačne 3:0. K postupu ho už v úvodnej 20-minútovke nasmeroval argentínsky krídelník Angel Di Maria, ktorý poslal hostí do dvojgólového vedenia. Nantes navyše prišlo o vylúčeného stopéra Nicolasa Palloisa a po zmene strán inkasovalo ešte raz. Najlepší hráč zápasu Di Maria skompletizoval hetrik.Duel medzi dánskym Midtjyllandom a Sportingom Lisabon viedol slovenský rozhodca Ivan Kružliak, ktorý v 38. minúte vylúčil domáceho Paulinha. Dánsky tím v tom čase prehrával 0:1. Sporting po domácej remíze 1:1 vyhral u súpera presvedčivo 4:0 a postúpil medzi 16 najlepších tímov súťaže. Bayer Leverkusen prešiel do osemfinále cez rozstrel z 11 m po tom, ako s Monacom doma prehral 2:3, ale na pôde súpera vyhral rovnakým rozdielom.Žreb osemfinále EL sa uskutoční v piatok o 12.00 h v Nyone. Prvé zápasy tejto fázy sú na programe 9. marca, odvety o týždeň neskôr.