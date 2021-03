EL: Ibrahimovič stihne odvetu osemfinále proti svojmu bývalému klubu

Miláno 17. marca (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič z AC Miláno stihne odvetu osemfinále Európskej ligy. Taliansky tím vo štvrtok privíta jeho bývalý klub Manchester United po remíze 1:1 v úvodnom stretnutí v Anglicku.



Tridsaťdeväťročný útočník vynechal predchádzajúce štyri zápasy pre zranenie stehna. Nepredstavil sa preto na Old Trafford, ktorý bol jeho domovským štadiónom v rokoch 2016 až 2018, no milánsky tréner Stefano Pioli v stredu potvrdil, že na odvetu bude fit. "Uvidíme, akú zostavu vyberiem. Jeho návrat je pre nás dôležitý, ešte však nezvládne plných 90 minút," povedal Pioli pre agentúru AP.



Ibrahimovič sa v utorok dostal do nominácie švédskej reprezentácie na marcový asociačný termín, najcennejší dres si oblečie po piatich rokoch.