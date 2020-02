EL: Inter bez Škriniara zdolal Razgrad, Manchester Utd. iba remizoval

1. zápasy šestnásťfinále:



Šachtar Doneck - Benfica Lisabon 2:1 (0:0)

Góly: 56. Patrick, 72. Kovalenko - 67. Pizzi (z 11 m)



Eintracht Frankfurt - FC Salzburg 4:1 (2:0)

Góly: 12., 43. a 53. Kamada, 56. Kostič - 84. Hwang (z 11 m)



Ludogorec Razgrad - Inter Miláno 0:2 (0:0)

Góly: 71. Eriksen, 90.+4 Lukaku (z 11m)



FC Bruggy - Manchester United 1:1 (1:1)

Góly: 15. Dennis - 36. Martial



CFR Kluž - FC Sevilla 1:1 (0:0)

Góly: 59. Deac (z 11m) - 83. En Nesyri



FC Kodaň - Celtic Glasgow 1:1 (0:1)

Góly: 52. N'Doye - 14. Edouardo



FC Getafe - Ajax Amsterdam 2:0 (1:0)

Góly: 38. Deyverson, 90.+3 Kennedy



Sporting Lisabon - Basaksehir Istanbul 3:1 (2:0)

Góly: 3. Coates, 44. Šporar, 51. Vietto - 77. Visca (z 11 m), M. Škrtel za hostí do 70. minúty

Bratislava 20. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru United remizovali v prvom zápase šestnásťfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020 na ihrisku FC Bruggy 1:1. Inter Miláno bez slovenského stopéra Milana Škriniara zvíťazil na ihrisku Ludogorca Razgrad 2:0.Bruggy sa ujali vedenia v 15. minúte, brankár Simon Mignolet poslal dlhú loptu dopredu, na ktorú si nabehol nigérijský útočník Emmanuel Dennis a tiesnený dvomi obrancami preloboval vybehnutého Sergia Romera. United odpovedal v 36. minúte po veľkej chybe domáceho stopéra Brandona Mecheleho, ktorý si nepostrážil aut od vlastného spoluhráča. Lopty sa zmocnil Anthony Martial, ktorý využil svoju rýchlosť a svoj nájazd premenil na vyrovnávajúci gól. V 43. minúte mohol pridať aj druhý zásah, no jeho strela spoza šestnástky skončila na ľavej žrdi Mignoletovej bránky. V ďalšom priebehu mali mierne navrch hostia, ale nevedeli si vypracovať vyložené šance. V 78. minúte mal tutovku domáci Odilon Kossounou, ale loptu poslal mimo tri žrde. Bruggy tak natiahli sériu bez prehry vo všetkých súťažiach na trinásť zápasov.Inter Miláno zvíťazil v Razgrade 2:0. V drese hostí nehral Škriniar, ktorý dostal od trénera voľno, keďže potreboval oddych a do Bulharska necestoval. Inter mal počas celého duelu prevahu v držaní lopty i počte striel, ale dlho sa nedokázal presadiť. Podarilo sa mu to až v 71. minúte, keď sa po rýchlej kombinácii pred šestnástkou dostal k lopte Christian Eriksen a umiestnenou strelou rozhodol o výhre Interu. Vo štvrtej minúte nadstaveného času poistil triumf z penalty Romelu Lukaku.Eintracht Frankfurt zvíťazil na vlastnom trávniku nad Salzburgom hladko 4:1. O prvé tri góly domácich sa postaral japonský útočník Daiči Kamada, štvrtý zásah pridal v 56. minúte srbský krídelník Filip Kostič. Čestný úspech hostí dosiahol v 84. minúte z penalty Kórejčan Hee-Chan Hwang.Sporting Lisabon si poradil doma s Basaksehirom Istanbul 3:1. Jeden gól domácich strelil slovinský útočník a niekdajší kanonier Slovana Bratislava Andraž Šporar. V drese hostí hral do 70. minúty slovenský obranca Martin Škrtel. Hráči FC Sevilla zachránili v závere zápasu remízu na ihrisku CFR Kluž 1:1, o vyrovnávajúci gól sa postaral v 83. minúte Youssef En Nesyri.