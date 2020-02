EURÓPSKA LIGA: Inter Miláno narazí na Razgrad s trénerom Vrbom

Prvé zápasy šestnásťfinále Európskej ligy - štvrtok 19. februára:



18.55 Sporting Lisabon - Basaksehir Istanbul

18.55 Getafe CF - Ajax Amsterdam

18.55 FC Kodaň - Celtic Glasgow

18.55 CFR Kluž - FC Sevilla

18.55 FC Bruggy - Manchester United

18.55 Lugogorec Razgrad - Inter Miláno

18.55 Eintracht Frankfurt - FC Salzburg

18.55 Šachtar Doneck - Benfica Lisabon

21.00 Wolverhampton Wanderers - Espanyol Barcelona

21.00 Bayer Leverkusen - FC Porto

21.00 APOEL Nikózia - FC Bazilej

21.00 Olympiakos Pireus - Arsenal Londýn

21.00 AZ Alkmaar - LASK Linz

21.00 VfL Wolfsburg - Malmö FF

21.00 AS Rím - KAA Gent

21.00 Glasgow Rangers - Sporting Braga

Bratislava 19. februára (TASR) - Vo štvrtok sú na programe úvodné zápasy šestnásťfinále futbalovej Európskej ligy, pričom v hre budú aj dvaja Slováci. Inter Miláno s reprezentačným stopérom Milanom Škriniarom nastúpi na pôde bulharského Ludogorca Razgrad. Martin Škrtel a jeho Basaksehir Istanbul sa predstavia na pôde Sportingu Lisabon, do ktorého prestúpil nikedajší kanonier Slovana Bratislava Andraž Šporar.Inter sa stretol v histórii s bulharskými mužstvami päťkrát a nikdy neprehral. Posledné stretnutie však spadá ešte do do sezóny 1974/75, keď v Pohári UEFA narazil na Etar Veliko Tarnovo. "" povedal podľa klubovej webstránky tréner "nerazzurri" Antonio Conte.V ceste mu stojí nový tím bývalého asistenta trénera slovenskej reprezentácie Pavel Vrba, ktorý do Bulharska prišiel v zime z Viktorie Plzeň. "Modro-čierni" sa navyšie pokúsia odčiniť nedeľňajšiu prehru s Laziom, vďaka ktorej premrhali príležitosť dostať sa na čelo Serie A. Bulharský majster naopak v domácej súťaži dominuje. Na duel sa naladil vysokým víťazstvom proti Botevu Vraca 6:0.Veľkú motiváciu bude mať Arsenal Londýn, ktorému sa nedarí v Premier League a okupuje až 10. priečku. Získať miestenku do Ligy majstrov v budúcom ročníku tak môže najreálnejšie práve cez Európsku ligu. Jeho súperom bude Olympiakos Pireus. "," povedal tréner Olympiakosu Pedro Martins.