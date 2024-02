Kalulu a Tomori nenastúpia za AC proti Rennes

Londýn 21. februára (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno sa musí zaobísť bez Pierra Kalulua a Fikaya Tomoriho v odvete baráže o osemfinále Európskej ligy na ihrisku Rennes. "Rossoneri" v úvodnom stretnutí uspeli 3:0.



Kalulu i Tomori sa zotavili z dlhších zranení, no do štvrtkového duelu ešte nezasiahnu. Do tímu by sa však mohli vrátiť cez víkend v ligovom zápase s Atalantou. Informovala agentúra dpa.