Futbalisti KuPS Kuopio zvíťazili nad RFS Riga 1:0
KuPS Kuopio - RFS Riga 1:0 (0:0) /prvý zápas: 2:1, postúpilo Kuopio/
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Futbalisti KuPS Kuopio postúpili do play off Európskej ligy. Vo štvrtkovej odvete 3. predkola zvíťazili nad RFS Riga 1:0 a nadviazali na víťazstvo 2:1 z úvodného duelu.
odvetné zápasy 3. predkola EL
