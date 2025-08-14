Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbalisti KuPS Kuopio zvíťazili nad RFS Riga 1:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

KuPS Kuopio - RFS Riga 1:0 (0:0) /prvý zápas: 2:1, postúpilo Kuopio/

Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Futbalisti KuPS Kuopio postúpili do play off Európskej ligy. Vo štvrtkovej odvete 3. predkola zvíťazili nad RFS Riga 1:0 a nadviazali na víťazstvo 2:1 z úvodného duelu.



odvetné zápasy 3. predkola EL

