EL: Lazio proti Klužu s Damoklovym mečom, Arsenal krok od postupu

Bratislava 27. novembra (TASR) - Futbalisti Lazia Rím v kádri so slovenským obrancom Denisom Vavrom nastúpia na zápas 5. kola Európskej ligy UEFA proti Klužu s imperatívom zvíťaziť. Taliansky tím je v tabuľke s tromi bodmi na treťom mieste a iba triumf nad rumunským zástupcom ho udrží v hre o postup do šestnásťfinále.



Turecký Istanbul Basaksehir s Martinom Škrtelom privíta vo vyrovnanej J-skupine AS Rím a ak zaboduje naplno, zabezpečí si účasť vo vyraďovačke. V druhom zápase skupiny hostí rakúsky AC Wolfsberg bundesligovú Borussiu Mönchengladbach, ktorej bude chýbať zranený slovenský stredopoliar László Bénes. Líder najvyššej nemeckej súťaže súperovi má čo odplácať, v úvodnom kole totiž utrpel na domácej pôde debakel 0:4. Borussia je zatiaľ tretia o skóre za rímskym AS a o dva body za Istanbulom.



Blízko k postupu je Arsenal Londýn, ktorému v domácom súboji s Eintrachtom Frankfurt stačí na postup aj remíza. V anglickej Premier League sa "kanonieri" trápia, so Southamptonom zachránili domácu remízu až v nadstavenom čase. "Musíme podať oveľa lepší výkon ako v nedeľu so Southamptonom aj ako v oboch dueloch EL proti Vitorii Guimaraes. Eintracht má silný tím, disponuje kvalitným útokom," zdôraznil tréner Arsenalu Unai Emery.



Istú účasť v šesťnástfinále po 4. kole už majú FC Bazilej, Manchester United, Espanyol Barcelona, FC Sevilla a Celtic Glasgow. Veľkú šancu pridať sa k tomuto kvintetu má okrem Arsenalu aj holandský Alkmaar, ktorý potrebuje z domáceho duelu s Partizanom Belehrad bod.



5. kolo skupinovej fázy Európskej ligy UEFA, ŠTVRTOK 28. novembra:



C-skupina:



16.50 FK Krasnodar - FC Bazilej



16.50 Trabzonspor - FC Getafe



tabuľka:



1. FC Bazilej 4 3 1 0 10:3 10 - postup



2. FC Getafe 4 2 0 2 4:4 6



3. FK Krasnodar 4 2 0 2 6:8 6



4. Trabzonspor 4 0 1 3 3:8 1



L-skupina:



16.50 FC Astana - Manchester United



18.55 AZ Alkmaar - Partizan Belehrad



tabuľka:



1. Manchester United 4 3 1 0 5:0 10 - postup



2. AZ Alkmaar 4 2 2 0 13:2 8



3. Partizan Belehrad 4 1 1 2 4:7 4



4. FK Astana 4 0 0 4 1:14 0



G-skupina:



18.55 Young Boys Bern - FC Porto



18.55 Feyenoord Rotterdam - Glasgow Rangers



tabuľka:



1. Young Boys Bern 4 2 1 1 6:4 7



2. Glasgow Rangers 4 2 1 1 5:3 7



3. Feyenoord Rotterdam 4 1 1 2 3:4 4



4. FC Porto 4 1 1 2 3:6 4



H-skupina:



18.55 CSKA Moskva - Ludogorec Razgrad



18.55 Ferencváros Budapešť - Espanyol Barcelona



tabuľka:



1. Espanyol Barcelona 4 3 1 0 10:1 10 - postup



2. Ludogorec Razgrad 4 2 0 2 8:8 6



3. Ferencvaros 4 1 2 1 2:4 5



4. CSKA Moskva 4 0 1 3 1:8 1



I-skupina:



18.55 AS St. Étienne - KAA Gent



18.55 FK Olexandrija - VfL Wolfsburg



tabuľka:



1. KAA Gent 4 2 2 0 9:6 8



2. VfL Wolfsburg 4 1 2 1 7:7 5



3. AS St. Étienne 4 0 3 1 6:7 3



4. FK Oleksandrija 4 0 3 1 5:7 3



J-skupina:



18.55 Basaksehir Istanbul - AS Rím



18.55 AC Wolfsberg - Borussia Mönchengladbach



tabuľka:



1. Istanbul Basaksehir 4 2 1 1 5:5 7



2. AS Rím 4 1 2 1 7:4 5



3. Bor. Mönchengladbach 4 1 2 1 4:7 5



4. Wolfsberger AC 4 1 1 2 5:5 4



K-skupina:



18.55 Besiktas Istanbul - SLOVAN BRATISLAVA



18.55 Sporting Braga - Wolverhampton Wanderers



tabuľka K-skupiny:



1. Braga 4 3 1 0 8:4 10



2. Wolverhampton 4 3 0 1 4:2 9



3. SLOVAN 4 1 1 2 7:7 4



4. Besiktas 4 0 0 4 4:10 0



A-skupina:



21.00 FC Sevilla - FK Karabach



21.00 F91 Dudelange - APOEL Nikózia



tabuľka:



1. FC Sevilla 4 4 0 0 12:2 12 - postup



2. FK Karabach 4 1 1 2 7:8 4



3. APOEL Nikózia 4 1 1 2 7:8 4



4. F91 Dudelange 4 1 0 3 7:15 3



B-skupina:



21.00 Malmö FF - Dynamo Kyjev



21.00 FC Lugano - FC Kodaň



tabuľka:



1. FC Kodaň 4 1 3 0 4:3 6



2. Dynamo Kyjev 4 1 3 0 3:2 6



3. Malmö FF 4 1 2 1 3:3 5



4. FC Lugano 4 0 2 2 1:3 2



D-skupina:



21.00 Sporting Lisabon - PSV Eindhoven



21.00 Rosenborg Trondheim - LASK Linz



tabuľka:



1. Sporting Lisabon 4 3 0 1 7:4 9



2. LASK Linz 4 2 1 1 6:3 7



3. PSV Eindhoven 4 2 1 1 8:7 7



4. Rosenborg Trondheim 4 0 0 4 1:8 0



E-skupina:



21.00 Lazio Rím - CFR Kluž



21.00 Celtic Glagow - Stade Rennes



tabuľka:



1. Celtic Glasgow 4 3 1 0 7:3 10 - postup



2. CFR Kluž 4 3 0 1 4:3 9



3. Lazio Rím 4 1 0 3 5:7 3



4. Stade Rennes 4 0 1 3 2:5 1



F-skupina:



21.00 Arsenal Londýn - Eintracht Frankfurt



21.00 Vitoria Guimaraes - Standard Liege



tabuľka:



1. Arsenal Londýn 4 3 1 0 11:3 10



2. Standard Liege 4 2 0 2 5:7 6



3. Eintracht Frankfurt 4 2 0 2 4:6 6



4. Vitória Guimaraes 4 0 1 3 3:7 1