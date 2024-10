Lazio zdolalo Nice 4:1, v neúplnej tabuľke vedie pred Tottenhamom

sumáre - 2. kolo ligovej fázy EL



Ferencváros Budapešť - Tottenham Hotspur 1:2 (0:1)



Góly: 90. Varga - 23. Sarr, 86. Johnson







TSG 1899 Hoffenheim - FC Dynamo Kyjev 2:0 (1:0)



Góly: 22. a 60. Hložek







FK Karabach - Malmö FF 1:2 (1:1)



Góly: 15. Juninho - 19. a 47. Botheim







Lazio Rím - OGC Nice 4:1 (2:1)



Góly: 35. a 55. Castellanos, 20. Pedro, 67. Zaccagni (z 11 m)- 41. Boga







Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland 0:2 (0:1)



Góly: 39. Franculino, 89. Chilufya







Olympiacos Pireus - SC Braga 3:0 (1:0)



Góly: 45. a 59. El Kaabi, 53. Hezze







Real Sociedad San Sebastian - RSC Anderlecht 1:2 (1:2)



Góly: 5. Marin - 28. Vazquez, 40. Leoni







FK RFS Riga - Galatasaray Istanbul 2:2 (1:2)



Góly: 40. Ikaunieks, 56. Odišaria - 12. Mertens, 38. Akgün







SK Slavia Praha - Ajax Amsterdam 1:1 (0:1)



Góly: 67. Chorý - 18. Van den Boomen (z 11 m). ČK: 75. Baas (Ajax, po 2. ŽK)

Bratislava 3. októbra (TASR) - Futbalisti Lazia Rím vyhrali vo štvrtkovom zápase 2. kola základnej fázy Európskej ligy nad Nice vysoko 4:1. Domáci boli celý zápas v hustom daždi aktívnejší, na ich výhre sa podieľal dvoma gólmi útočník Taty Castellanos. Lazio je v neúplnej tabuľke vo vedení nového formátu Európskej ligy so šiestimi bodmi a skóre 7:1. Nice remizovalo v prvom dueli s Real Sociedad a patrí mu 26. priečka.O skóre za Laziom figuruje Tottenham Hotspur, ktorý vyhral na pôde Ferencvárosu Budapešť 2:1 a nadviazal tak na ligový triumf nad Manchestrom United (3:0) i úvodné víťazstvo z EL nad Karabachom 3:0. Zároveň vyhral piaty zápas po sebe vo všetkých súťažiach a zároveň v priebehu 15 dní. Jeho maďarský súper je bez bodu na 30. priečke. Trojicu šesťbodových tímov dopĺňa zatiaľ len RSC Anderlecht, ktorý prekvapil proti Realu Sociedad výhrou 2:1. Belgický zástupca si poradil rovnakým výsledkom aj s Ferencvárosom a priblížil sa k postupu zo základnej fázy EL prvýkrát od roku 2017.Slavia Praha bez zraneného Ivana Schranza remizovala s Ajaxom Amsterdam 1:1. Domáci prehrávali väčšinu zápasu 0:1, no v 67. minúte vyrovnal Tomáš Chorý. Jeho tím vo zvyšku zápasu nedokázal využiť druhú žltú kartu pre obrancu hostí Youriho Baasa. Oba tímy majú momentálne po štyri body, Ajax prišiel o vedenie a Slavii patrí šieste miesto.O oba góly TSG 1899 Hoffenheim sa vo víťaznom dueli 2:0 nad Dynamom Kyjev postaral český útočník Adam Hložek. FC Midtjylland, súper Slovana Bratislava z play off o Ligu majstrov, vyhral v Belehrade nad Maccabi Tel Aviv 2:0. Dánsky tím tak zvíťazil v prvom zápase na európskej scéne po takmer dvoch mesiacoch.