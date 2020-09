EURÓPSKA LIGA: Lech Poznaň so Šatkom postúpil do play off

3. predkolo EL:



Apollon Limassol - Lech Poznaň 0:5 (0:1)

Góly: 42. Tiba, 47. Ishak, 58. Kaminski, 81. Sýkora, 90.+2 Tiba. Ľubomír Šatka (Lech) odohral celé stretnutie a dostal ŽK, /na 1 zápas, Lech postúpil do play off/

Bratislava 23. septembra (TASR) - Futbalisti Lechu Poznaň sa prebojovali do play off Európskej ligy. V stredajšom stretnutí 3. predkola zvíťazili na pôde cyperského Apollonu Limassol vysoko 5:0. Slovenský reprezentačný obranca Ľubomír Šatka odohral ako kapitán poľského mužstva celý zápas a videl žltú kartu. Lech sa v play off stretne s víťazom duelu Charleroi - Partizan Belehrad.