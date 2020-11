EURÓPSKA LIGA: Leicester trikrát vyrovnal a postúpil

Bratislava 27. novembra (TASR) – Futbalisti Leicestru City vo štvrtok trikrát dotiahli náskok Sportingu Braga v dueli Európskej ligy a po remíze 3:3 si vybojovali postup do šestnásťfinále. Vo vyraďovacej fáze súťaže sa predstaví aj ďalší klub Premier League Arsenal Londýn, ktorý triumfoval na ihrisku nórskeho Molde 3:0.



Braga dominovala v prvej časti, výsledkom boli góly Aliho Elmusratiho a Paulinha, na druhej strane reagoval presným zásahom na 1:1 Harvey Barnes. Záver duelu bol hektický – najskôr v 79. minúte upravil na 2:2 Luke Thomas a hoci domácich poslal opäť do vedenia v 91. minúte Fransergio, posledné slovo mal v piatej minúte nadstavenia Jamie Vardy. Jeho gól znamenal pre Leicester zisk potrebného bodu.



„Prvý polčas bol z našej strany pomalý, príliš statický. Braga bola lepšia. Po zmene strán sme mali akoby úplne iný tím, bolo to skvelé. Zmenili sme systém hry a diktovali sme tempo.



Som rád, že sme mali v závere fyzicky navrch. Chceme hrať na európskej scéne, baví nás to," vyhlásil tréner Leicesteru Brendan Rodgers. Jeho tím má s desiatimi bodmi na čele tabuľky G-skupiny náskok tri body na Bragu, AEK a Zorja Luhaňsk nazbierali zhodne po tri body.



Nicolas Pepe, Reiss Nelson a Folarin Balogun rozhodli gólmi o jednoznačnom víťazstve Arsenalu na pôde Molde. Favorit si tak udržal v pozícii lídra B-skupiny stopercentnú bilanciu s celkovým skóre 12:2. Londýnčania sa strelecky prebudili až v druhom polčase. Skóre otvoril Pepe, ktorý sa tak "ospravedlnil" za skrat a červenú kartu vo víkendovom ligovom dueli na ihrisku Leedsu.



Pepe cez víkend mimo hry hlavou atakoval Ezgjana Alioskiho a po zhliadnutí videa ho rozhodca poslal do šatne. Správanie svojho zverenca nahnevalo kouča Mikela Artetu, napriek tomu mu dal v Nórsku ďalšiu šancu.



„Po sklamaní, ktoré som cítil, prišla náprava celkom rýchlo. Od prvého momentu som dnes videl, že sa snaží presvedčiť ma a jeho výkon bol výborný. Dal gól, mohol pridať ďalšie dva a vytvoril spoluhráčom viacero šancí. Pracoval pre tím a tak sa mi to páči," uviedol Arteta pre britské médiá na adresu hráča z Pobrežia Slonoviny.



V druhom zápase skupiny Rapid Viedeň vyhral na pôde írskeho Dundalku 3:1 a so šiestimi bodmi sa dotiahol na druhé Molde. Dundalk je bez bodu na poslednej priečke.