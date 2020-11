EURÓPSKA LIGA: Liberec chce odčiniť debakel

4. kolo skupinovej fázy EL 2020/2021, ŠTVRTOK 26. NOVEMBRA:

A-skupina



18:55 CSKA Sofia – Young Boys Bern



21:00 CFR Kluž – AS Rím



Tabuľka



1. AS Rím 3 2 1 0 7:1 7



2. YB Bern 3 1 1 1 5:3 4



3. CFR Kluž 3 1 1 1 3:6 4



4. CSKA Sofia 3 0 1 2 0:5 1

B-skupina



18:55 Molde FK – Arsenal Londýn



21:00 Dundalk FC – Rapid Viedeň



Tabuľka



1. Arsenal 3 3 0 0 9:2 9



2. Molde 3 2 0 1 4:5 6



3. Rapid Viedeň 3 1 0 2 5:6 3



4. Dundalk 3 0 0 3 4:9 0

C-skupina



21:00 Bayer Leverkusen – Hapoel Beer Ševa



21:00 OGC Nice – Slavia Praha



Tabuľka



1. Slavia Praha 3 2 0 1 5:5 6



2. Bayer Leverkusen 3 2 0 1 10:5 6



3. Nice 3 1 0 2 5:9 3



4. Hapoel Be'er Ševa 3 1 0 2 5:6 3

D-skupina



21:00 Standard Liege – Lech Poznaň



21:00 Glasgow Rangers – Benfica Lisabon



Tabuľka



1. Glasgow Rangers 3 2 1 0 6:3 7



2. Benfica Lisabon 3 2 1 0 10:5 7



3. Lech Poznaň 3 1 0 2 5:6 3



4. Standard Liege 3 0 0 3 1:8 0



E-skupina



21:00 PSV Eindhoven – PAOK Solún



21:00 Granada CF – Omonia Nikózia



Tabuľka



1. Granada 3 2 1 0 4:1 7



2. PAOK Solún 3 1 2 0 5:2 5



3. PSV Eindhoven 3 1 0 2 4:7 3



4. Omonia Nikózia 3 0 1 2 2:5 1

F-skupina



21:00 SSC Neapol – HNK Rijeka



21:00 AZ Alkmaar – Real Sociedad



Tabuľka



1. Neapol 3 2 0 1 3:2 6



2. Alkmaar 3 2 0 1 5:2 6



3. San Sebastian 3 2 0 1 2:1 6



4. Rijeka 3 0 0 3 2:7 0

G-skupina



18:55 SC Braga – Leicester City



18:55 AEK Atény – Zorja Luhaňsk



Tabuľka



1. Leicester 3 3 0 0 9:1 9



2. Braga 3 2 0 1 5:5 6



3. AEK Atény 3 1 0 2 5:6 3



4. Zorja Luhaňsk 3 0 0 3 2:9 0

H-skupina



18:55 Sparta Praha – Celtic Glasgow



18:00 OSC Lille – AC Miláno



Tabuľka



1. Lille 3 2 1 0 9:3 7



2. AC Miláno 3 2 0 1 6:4 6



3. Sparta Praha 3 1 0 2 5:8 3



4. Celtic Glasgow 3 0 1 2 4:9 1

I-skupina



18:55 Maccabi Tel Aviv – Villarreal CF



18:55 Karabach Agdam – Sivasspor



Tabuľka



1. Villarreal 3 3 0 0 12:4 9



2. Maccabi Tel Aviv 3 2 0 1 3:5 6



3. Sivasspor 3 1 0 2 6:7 3



4. Karabach 3 0 0 3 1:6 0

J-skupina



18:55 LASK Linz – Royal Antverpy



21:00 Tottenham Hotspur – Ludogorec Razgrad



Tabuľka



1. Tottenham 3 2 0 1 6:2 6



2. Antverpy 3 2 0 1 3:2 6



3. LASK Linz 3 2 0 1 5:6 6



4. Ludogorec Razgrad 3 0 0 3 5:9 0

K-skupina



18:55 Wolfsberger AC – Dinamo Záhreb



18:55 CSKA Moskva – Feyenoord Rotterdam



Tabuľka



1. Dinamo Záhreb 3 1 2 0 1:0 5



2. Wolfsberger 3 1 1 1 5:3 4



3. Feyenoord Rotterdam 3 1 1 1 4:5 4



4. CSKA Moskva 3 0 2 1 2:4 2

L-skupina



18:55 KAA Gent - CZ Belehrad

Rozhodujú: GLOVA - BEDNÁR, FERENC - OČENÁŠ (všetci SR)



18:55 Slovan Liberec – TSG Hoffenheim



Tabuľka



1. Hoffenheim 3 3 0 0 11:1 9



2. CZ Belehrad 3 2 0 1 7:4 6



3. Liberec 3 1 0 2 2:10 3



4. Gent 3 0 0 3 2:7 0

Bratislava 25. novembra (TASR) – Futbalisti Liberca sa budú snažiť v zápase L-skupiny Európskej ligy proti Hoffenheimu odčiniť debakel 0:5, ktorý utŕžili pred tromi týždňami v prvom vzájomnom dueli na štadióne bundesligistu.Nemeckým tímom sa v uplynulých týždňoch prehnala vlna nákazy koronavírusom, ktorým sa nakazili hráči aj realizačný tím, teraz je však už väčšina hráčov opäť v tréningovom procese a na štvrtkový súboj nastúpia hostia takmer v plnej sile.povedal pre klubový web tréner Liberca Pavel Hoftych, ktorý bude mať k dispozícii aj troch slovenských legionárov – Martina Koscelníka, Jakuba Hromadu a Lukáša Csána.Slovan potrebuje zabrať, ak chce oživiť svoje postupové nádeje, po troch kolách figuruje na tretej priečke, na konte má iba tri body za víťazstvo nad Gentom (1:0). V prvom vzájomnom stretnutí s Hoffenheimom doplatil český zástupca na to, že musel pre koronavírus nasadiť improvizovanú zostavu, teraz pre zmenu sužuje choroba tím súpera, ktorý v doterajšom priebehu súťaže nestratil ani bod.dodal Hoftych.V druhom zápase skupiny Gent hostí Crvenu zvezdu Belehrad, súboj povedie ako hlavný rozhodca Slovák Filip Glova, ktorému budú asistovať krajania Peter Bednár a František Ferenc, štvrtým arbitrom je Michal Očenáš.V podobnej situácii sa nachádza pražská Sparta, ktorej patrí s tromi bodmi tretie miesto v tabuľke H-skupiny. V minulom kole dokázala uspieť na trávniku Celticu Glasgow 4:1 vďaka hetriku Lukáša Juliša, teraz hostí škótsky klub na domácom štadióne.Narozdiel od prvého stretnutia však nebudú mať rudí k dispozícii zraneného Dávida Hancka, dlhodobo mimo hry je ďalší slovenský obranca Lukáš Štetina, ktorý sa zotavuje po operácii kolena.Najlepšiu pozíciu spomedzi českých klubov má ďalší pražský tím Slavia, ktorá so šiestimi bodmi vedie C-skupinu a vo štvrtok sa predstaví na pôde tretieho OGC Nice.Účastník Ligue 1 mal počas reprezentačnej prestávky veľké problémy s nákazou COVID-19 v mužstve. Zošívaní letia do Francúzska s dobrou formou, naposledy deklasovali v domácej lige Opavu 6:0.vyslovil sa asistent trénera Slavie Zdeněk Houštecký.Omonia Nikózia bude bojovať o prvé víťazstvo v tohtoročnej edícii EL. Predstaví sa na ihrisku lídra E-skupiny Granady, nebude však môcť počítať so slovenským útočníkom Michalom Ďurišom, ktorý dostal v prvom vzájomnom zápase (0:2) červenú kartu. Trénerovi cyperského tímu Henningovi Bergovi bude však k dispozícii obranca Tomáš Hubočan.Poľský zástupca Lech Poznaň so slovenským stopérom Ľubomírom Šatkom bude chcieť na ihrisku Standardu Liege nadviazať na triumf 3:1 z prvého stretnutia a priblížiť sa tak k vedúcej dvojici v D-skupine Glasgowu Rangers a Benfice Lisabon. Neapol so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom hostí doma Rijeku, pred tromi týždňami sa tešil z víťazstva v Chorvátsku 2:1.V doterajšom priebehu skupinovej fázy iba štyri tímy vyhrali všetky tri zápasy – okrem Hoffenheimu aj Villarreal, Leicester a Arsenal. Všetky tri si môžu vo štvrtok zabezpečiť postup do vyraďovacej fázy.Gunners v B-skupine cestujú na pôdu Molde, Nórov dokázali v prvom vzájomnom dueli zdolať 4:1. Trénerovi Mikelovi Artetovi budú zo zdravotných dôvodov chýbať Willian, Bukaya Sako a Thomas Partey, s koronavírusom bojovali v uplynulých dňoch Mohamed Elneny a Sead Kolašinac.citovala Artetu agentúra AFP.Šlágrom H-skupiny bude súboj medzi Lille a AC Miláno, v ktorom sa rossoneri budú chcieť revanšovať za prehru 0:3 na San Sire. Nebudú však môcť počítať so zranenými Zlatanom Ibrahimovičom a Rafaelom Leaom.Do jarného šestnásťfinále postúpia prví dvaja z každej skupiny, doplní ich v ňom osem tretích zo skupín Ligy majstrov. Finále EL sa v tejto sezóne bude hrať 26. mája 2021 v poľskom Gdansku.