EL: Lokomotiv Plovdiv, Mostar aj Bala Town postúpili do 2. predkola

1. predkolo EL 2020/2021:



Kajrat Almaty - FC Noah 4:1 (2:1)

Góly: 35. a 70. Vágner Love, 12. Alykulov, 90.+4 Eseola - 8. Bor



Ordabasy Šymkent - FC Botosani 1:2 (1:2)

Góly: 31. Mahlangu - 25. Holzmann, 33. Dugandžič



FK Ventspils - Dinamo-Auto Tiraspoľ 2:1 (1:1)

Góly: 22. Villela, 75. Kozlov (z 11 m) - 15. Rogac, ČK: 90.+4 Palavandišvili (Ventspils)



Borac Banja Luka - Sutjeska Nikšič 1:0 (1:0)

Gól: 35. Vranješ



Teuta Drač - Beitar Jeruzalem 2:0 (1:0)

Góly: 6. Krasniqi, 87. Hebaj



Dinamo Minsk - Piast Gliwice 0:2 (0:1)

Góly: 10. Lipski, 56. Šwierczok, za hostí F. Plach odchytal celý zápas, T. Huk odohral celý zápas



Lincoln Red Imps - Union Titus Petange 2:0 (1:0)

Góly: 36. Casciaro, 90.+5 Yahaya



Alaškert - FK Renova 0:1 (0:0)

Gól: 58. Miškovski



Apollon Limassol - Saburtalo Tbilisi 5:1 (2:0)

Góly: 4., 32. a 77. Dabo, 59. Diguiny, 86. Gianniotas - 69. Guliašvili, ČK: 81. Čičinadze (Tbilisi)



Bodö/Glimt - Kauno Žalgiris 6:1 (2:0)

Góly: 27. a 36. Zinckernagel, 52. a 59. Hauge (druhý z 11 m), 79. Boniface, 81. Tounekti - 78. Otele



Neftči Baku - Škupi Skopje 2:1 (0:0)

Góly: 67. Bougrine, 88. Krivocjuk - 90.+3 Darboe, ČK: 70. Goudiaby (Skopje)



Sumqayit - Škendija Tetovo 0:2 (0:0)

Góly: 56. Ibraimi (z 11 m), 89. Doriev (z 11 m), ČK: 89. Mutallimov (Sumqayit), za hostí J. Krivák odohral celý celý zápas



Aarhus - Honka 5:2 (3:1)

Góly: 29. a 45.+2 Mortensen (druhý z 11 m), 21. Tingager, 90.+1 Olsen, 90.+2 Tengstedt - 35. Martin, 64. Kaufmann



CSKA Sofia - Sirens 2:1 (0:0)

Góly: 75. Ahmedov, 90.+1 Sowe - 69. Maxuell



Hammarby - Puskás Akadémia 3:0 (2:0)

Góly: 14. Chalili, 32. Bojanič, 84. Paulinho



Malmö FF - Cracovia Krakov 2:0 (2:0)

Góly: 1. Berget, 44. Rieks, za hostí L. Hroššo odchytal celý zápas, M. Sipľak do 58. min., M. Dimun od 46. min., T. Vestenický od 79. min.



Rosenborg Trondheim - Breidablik 4:2 (4:0)

Góly: 4. a 29. Borven, 17. Reginiussen, 24. Hovland - 61. Einarsson, 90.+1 Mikkelsen (z 11 m)



Žalgiris Vilnius - Paide 2:0 (2:0)

Góly: 9. Kaludjerovič, 32. Antal



Lokomotiv Tbilisi - Uni Craiova 2:1 (0:0)

Góly: 57. Sicharulidze, 61. Oulad Omar - 90.+4 Baiaram



FC Vaduz - Hibernians 0:2 (0:1)

Góly: 34. a 56. Degabriele, ČK: 64. Kristensen (Hibernians)



Olimpija Ľubľana - Vikingur Reykjavík 2:1 pp (1:1, 0:1)

Góly: 88. Fink, 106. Bosič - 27. Karlsson, ČK: 6. Ottesen (Valur)



MOL Fehérvár - Bohemians Dublin 1:1 pp (1:1, 1:1), 4:2 rozstrel z 11 m

Góly: 37. Nikolics (z 11 m) - 22. Ward



Gjilani - APOEL Nikózia 0:2 pp (0:0)

Góly: 102. Efrem, 116. Ndongala



Hapoel Beer Sheva - Dinamo Batumi 3:0 (2:0)

Góly: 9. a 61. Josue, 21. Kabha



Kešla - Laci 0:0 pp, 4:5 rozstrel z 11 m

ČK: 112. Alijev - 72. De Oliveira



Iskra Danilovgrad - Lokomotiv Plovdiv 0:1 (0:0)

Gól: 75. Iliev (z 11 m)



FK Kukësi - Slavia Sofia 2:1 (0:0)

Góly: 56. Friday (z 11 m), 85. Cooper - 81. Krastev



Petrocub - TSC Bačka Topola 0:2 (0:1)

Góly: 17. Tomanovič, 55. Lukič (z 11 m), ČK: 54. Rozgoniuc - 31. Varga



Valletta - Bala Town 0:1 (0:1)

Gól: 38. Venables



Zrinjski Mostar - Differdange 3:0 (2:0)

Góly: 37. Bilbija, 40. Filipovič, 80. Ivančič



Šachťor Soligorsk - Sfintul 0:0 pp, 1:4 rozstrel z 11 m

ČK: 28. Bodul (Soligorsk)



FCSB - Širak Gjumri 3:0 (1:0)

Góly: 34. Olaru, 65. F. Tänase (z 11 m), 83. Buziuc



FC Aberdeen - Runavik 6:0 (2:0)

Góly: 50., 59. a 87. Hedges (tretí z 11 m), 37. Ferguson, 43. Main, 63. Hayes



FC Motherwell - Glentoran 5:1 (0:0)

Góly: 58. Lang, 72. O'Donnell, 75. Polworth, 78. Watt, 87. Long - 90. McDaid (z 11 m), ČK: 51. Clucas (Glentoran)



B36 Torshavn - Levadia Tallinn 4:3 pp (2:2, 0:0)

Góly: 72. a 76. Pingel, 107. Samuelsen, 113. Agnarsson - 52. Oigus, 80. Elhi, 101. Kouakou Elysee



Lech Poznaň - Valmiera 3:0 (0:0)

Góly: 59. a 78. Ishak, 88. Szymczak, za domácich L. Šatka odohral celý zápas



Partizan Belehrad - FK Riga 1:0 (0:0)

Gól: 52. Natcho (z 11 m)



NK Maribor - Coleraine 1:1 pp (1:1, 0:0), 4:5 rozstrel z 11 m

Góly: 66. Vancas - 62. McLaughlin



Honvéd Budapešť - Inter Turku 2:1 pp (1:1, 0:0)

Góly: 90. Traoré, 105. Hämäläinen (vlastný) - 90.+1 Liliu, za domácich T. Tujvel odchytal celý zápas



Shamrock Rovers - Ilves Tampere 2:2 pp (2:2, 1:1), 12:11 rozstrel z 11 m

Góly: 14. Burke, 78. Lopes - 10. Ala-Myllymäki (z 11 m), 62. Veteli, ČK: 88. Scales (Shamrock), rozhodovali: Očenáš - Pozor, Jekkel (všetci SR)



Bratislava 27. augusta (TASR) - Futbalisti kazašského Kajratu Almaty postúpili do 2. predkola Európskej ligy. V stredajšom súboji prvého predkola zdolali na domácom štadióne arménsky FC Noah 4:1. Dvoma gólmi k tomu pomohol 36-ročný brazílsky útočník Vágner Love, ktorý v minulosti obliekal aj dresy CSKA Moskva, AS Monaco či Besiktasu Istanbul.Zápas v Tallinne medzi estónskym Nomme Kalju a slovinským NŠ Mura sa vo štvrtok neuskutočnil pre výskyt koronavírusu v oboch tímoch. Estónska federácia sa ešte na poslednú chvíľu pokúsila od štátnych orgánov o udelenie výnimky, no neuspela. Podľa slovinských médií sa súboj môže odohrať v piatok 28. augusta, ale musí dostať vládnu výnimku. "," citovali slovinské médiá športového riaditeľa Mury Aleša Keglja. Vo štvrtok sa neodohral ani zápas medzi domácim Maccabi Haifa a Željezničarom Sarajevo, ktorý odložili po tom, ako päť futbalistov bosnianskeho tímu malo po prílete do Izraela pozitívne testy na COVID-19.Do 2. kola prenikol poľský Piast Gliwice, ktorý zvíťazil na ihrisku bieloruského Dinama Minsk 2:0. V drese víťazov odchytal celý zápas slovenský brankár František Plach a celý duel absolvoval aj jeho krajan a obranca Tomáš Huk. So súťažou sa rozlúčila čiernohorská Sutjeska Nikšič, ktorá prehrala na pôde Boracu Banja Luka z Bosny a Hercegoviny 0:1.