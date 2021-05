Maguire podľa Solskjaera nestihne finále

Manchester 21. mája (TASR) - Kapitán futbalistov Manchestru United Harry Maguire pravdepodobne nestihne stredajšie finále Európskej ligy proti Villarrealu. Zotavuje sa zo zranenia členka, ktoré utrpel v májovom stretnutí s Aston Villou, a podľa trénera Oleho Gunnara Solskjaera nebude v Gdansku k dispozícii.



Dvadsaťosemročný stopér musel po zranení chodiť o barlách, nórsky kouč mu dá čas na rekonvalescenciu do poslednej chvíle. "Od chôdze po beh je dlhá cesta. Ak mám byť úprimný, nemyslím si, že ho uvidíme v Gdansku. Nechcem to však uzatvárať až do predzápasového tréningu v utorok večer. Uvidíme, či to bude môcť vyskúšať. Jeho stav sa zlepšuje, ale pri zraneniach väzov to ide pomaly," povedal Solskjaer podľa agentúry AFP.