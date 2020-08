EL: Manchester United a Škriniarov Inter Miláno do semifinále

Sumáre - štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020:



Inter Miláno - Bayer Leverkusen 2:1 (2:1)

Góly: 15. Barella, 21. Lukaku - 24. Havertz. Rozhodoval: Del Cerro (Šp.), M. Škriniar (Inter) nastúpil v 84. min, do semifinále postúpil Inter



Manchester United - FC Kodaň 1:0 po predĺžení (0:0)

Gól: 94. Fernandes (z 11 m). Rozhodoval: Turpin (Fr.), do semifinále postúpil Manchester

Bratislava 10. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru United a Interu Miláno postúpili do semifinále Európskej ligy. V pondelkovom štvrťfinále v Kolíne nad Rýnom Manchester zdolal FC Kodaň 1:0 po predĺžení, rozhodujúci gól strelil z jedenástky Bruno Fernandes. Ich súper v boji o finále vzíde zo zápasu Wolverhampton Wanderers - FC Sevilla. Semifinále je na programe 16. augusta. O deň neskôr sa stretne Inter Miláno proti víťazovi duelu Šachtar Doneck - FC Bazilej. "Nerazzurri" si vybojovali postup po triumfe v Düsseldorfe nad Bayerom Leverkusen 2:1. Slovenský reprezentant Milan Škriniar prišiel na ihrisko v drese Interu v 84. minúte. Pod postup Milánčanov sa gólovo podpísali Nicolo Barella a Romelu Lukaku.Hráči Interu sa dostali do vedenia v 15. minúte. Na začiatku akcie bolo sklepnutie Martineza pätičkou do druhej vlny na Younga, ten posunul na hranicu päťky Lukakuovi, lopta sa dostala k Barellovi, ktorý vonkajším priehlavkom k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre. O päť minút mohol Barella pridať druhý zásah, ale trafil iba jedného z obrancov. Mrzieť ho to nemuselo, keď vzápätí Young prihral do šestnástky Lukakuovi, Belgičan využil svoje fyzické parametre a zvýšil na 2:0. V 23. minúte boli "nerazzurri" blízko k ďalšiemu gólu, ale tentoraz Lukaku zoči-voči Hrádeckému nepochodil. Divoká desaťminútovka pokračovala, na opačnej strane Havertz narazil s Vollandom a skorigoval na 1:2. Prakticky hneď po rozohrávke mali Nemci na mále, hlavný rozhodca Del Cerro nariadil pokutový kop po "ruke" Sinkgravena, ale po konzultácii s VAR zmenil názor. V závere polčasu sa hra upokojila, posledné slovo patrilo Bayeru, ale Demirbay nezahral dobre rohový kop v nadstavenom čase.V úvode druhého dejstva sa ocitol v dobrej príležitosti Gagliardini, ale trafil iba vlastného spoluhráča, ktorý navyše stál v ofsajde. Gagliardini sa potom prezentoval individuálnou akciou, ale jeho pokus zblokoval Tapsoba. Hra sa prelievala z jednej strany na druhú, Bayer nezložil zbrane, musel si však dávať pozor na rýchle protiútoky. Leverkusen postupne prebral iniciatívu a uzavrel Inter na jeho polovici, vo finálnej fáze však nič nepredviedol. To však nevyužili Milánčania, v 66. minúte striedajúci Eriksen našiel presnou prihrávkou ďalšieho hráča z lavičky Sancheza, dobrý zákrok predviedol Hrádecký. Na opačnej strane zaujal Demirbayov prudký center, ale Havertz ani Volland naň nedosiahli. Snaha Leverkusenu bola v závere duelu skôr platonická. Naopak, definitívu postupu mohol dať Interu Lukaku, ale nepresadil sa jeden na jedného cez obranu súpera. V 90. minúte si vykoledoval faul v pokutovom území Eriksen, ale aj tentoraz zasiahlo video a jedenástka sa nekopala, Inter tak zvíťazil 2:1.Kodaň sa slávnejšieho súpera nezľakla, už v úvode mal šancu Daramy, ktorý však nevyužil chybu obrany United. Tá sa nevyznamenala ani o pár minút neskôr, keď sa cez Baillyho presadil opäť Darame, odrazená lopta sa dostala k Olderovi Windovi, no ten zamieril iba do stredu brány. V 22. minúte sa dostal k slovu VAR, ktorý pre ofsajd Maguireho nepotvrdil jedenástku pre Manchester. Videorozhodca nepotešil Angličanov ani v závere prvého dejstva, Greenwood síce prekonal brankára Johanssona, ale po konzultácii s VAR hlavný rozhodca Turpin gól neuznal, opäť pre ofsajd.V druhom polčase pokračovalo trápenie "červených diablov". Greenwood trafil iba žrď, Rashford dostal loptu do brány, ale z postavenia mimo hry. Dáni vzdorovali a Manchester pálil jednu šancu za druhou, v závere riadneho hracieho času bol blízko k rozhodnutiu Martial, ale Johansson výborne vytlačil jeho pokus a v nadstavenom čase zastavil jeho prienik obranca Nelsson. Favorit sa napokon dočkal, vo štvrtej minúte predĺženia odpískal Turpin jedenástku, ktorú premenil Bruno Fernandes a poslal United od semifinále.