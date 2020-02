Maskot klubu KAA Gent sa pred zápasom s AS Rím stretol s pápežom

Rím 20. februára (TASR) - Fanúšikovia belgického KAA Gent, ktorí za svojím tímom prišli do Ríma na prvý duel šestnásťfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020, sa o podporu mužstva postarali aj mimo rímskeho Olympijského štadióna. Maskot tímu sa stretol s pápežom Františkom. Informuje o tom belgický denník Le soir.



"Bude foto zo stretnutia so Svätým otcom šťastným talizmanom pre hráčov Gentu vo večernom zápase proti AS Rím?" pýta sa denník pod snímkou, dokumentujúcou podanie si ruky pápeža a fanúšika v oblečení indiánskeho náčelníka.



Práve hlava vodcu indiánskeho kmeňa je od roku 1924 symbolom klubu z Gentu. Pre hráčov tímu sa takisto používa výraz "The Buffalos".