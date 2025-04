Matič o brankárovi Onanovi: Jeden z najhorších v histórii ManUtd

Lyon 9. apríla (TASR) - Srbský futbalista Nemanja Matič označil Andreho Onanu za "jedného z najhorších brankárov" v histórii Manchestru United. Bývalý defenzívny stredopoliar klubu to uviedol pred štvrtkovým prvým zápasom štvrťfinále Európskej ligy, v ktorom nastúpi jeho Lyon práve proti „červeným diablom“. Reagoval na tvrdenie Kamerunčana, že tím z Premier League je „oveľa lepší" ako Lyon.



Dvadsaťdeväťročný Onana po nedeľňajšom manchesterskom derby (0:0) povedal: „Prekonať Lyon nebude ľahké, ale myslím si, že sme oveľa lepší ako oni.“ Poznámku si všimol Matič a na predzápasovej tlačovej konferencii zareagoval: „Viete, rešpektujem každého, ale po tomto tvrdení, musíte odpovedať. Ak ste jedným z najhorších brankárov v histórii Manchestru United, musíte si dávať pozor na to, čo hovoríte. Ak by to povedal David de Gea, Peter Schmeichel alebo Edwin van der Sar, potom by som sa opýtal sám seba. Ale ak ste jeden zo štatisticky najhorších brankárov v novodobej histórii Manchestru United, potom to musí ukázať skôr, ako niečo povie. Uvidíme," uviedol podľa AFP.



Matiča do svetového futbalu vyšvihlo pôsobenie v FC Košice, odkiaľ v auguste 2009 zamieril na Stamford Bridge. Počas pôsobenia na východnom Slovensku prijal aj slovenské občianstvo, na medzinárodnej úrovni napokon reprezentoval rodné Srbsko, za ktoré si pripísal 48 štartov a zahral si aj na MS v Rusku (2018).