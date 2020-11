EL: Miláno chce natiahnuť sériu, Leicester sa môže priblížiť postupu

3. kolo skupinovej fázy EL 2020/2021, ŠTVRTOK 5. NOVEMBRA:



A-skupina:



18.55 AS Rím - CFR Kluž

21.00 Young Boys Bern - CSKA Sofia



tabuľka:



1. CFR Kluž 2 1 1 0 3:1 4

2. AS Rím 2 1 1 0 2:1 4

3. YB Bern 2 0 1 1 2:3 1

4. CSKA Sofia 2 0 1 1 0:2 1



B-skupina:



18.55 Rapid Viedeň - Dundalk FC

21.00 Arsenal Londýn - Molde FK



tabuľka:



1. Arsenal 2 2 0 0 5:1 6

2. Molde 2 2 0 0 3:1 6

3. Rapid Viedeň 2 0 0 2 1:3 0

4. Dundalk 2 0 0 2 1:5 0



C-skupina:



18.55 Hapoel Beer Ševa - Bayer Leverkusen

18.55 Slavia Praha - OGC Nice



tabuľka:



1. Bayer Leverkusen 2 1 0 1 6:3 3

2. Hapoel Be'er Ševa 2 1 0 1 3:2 3

3. Slavia Praha 2 1 0 1 2:3 3

4. Nice 2 1 0 1 3:6 3



D-skupina:



18.55 Lech Poznaň - Standard Liége

18.55 Benfica Lisabon - Glasgow Rangers



tabuľka:



1. Benfica Lisabon 2 2 0 0 7:2 6

2. Glasgow Rangers 2 2 0 0 3:0 6

3. Lech Poznaň 2 0 0 2 2:5 0

4. Standard Liege 2 0 0 2 0:5 0



E-skupina:



18.55 Omonia Nikózia - Granada CF

18.55 PAOK Solún - PSV Eindhoven



tabuľka:



1. Granada 2 1 1 0 2:1 4

2. PSV Eindhoven 2 1 0 1 3:3 3

3. PAOK Solún 2 0 2 0 1:1 2

4. Omonia Nikózia 2 0 1 1 2:3 1



F-skupina:



18.55 HNK Rijeka - SSC Neapol

18.55 Real Sociedad San Sebastian - AZ Alkmaar



tabuľka:



1. Alkmaar 2 2 0 0 5:1 6

2. Neapol 2 1 0 1 1:1 3

San Sebastian 2 1 0 1 1:1 3

4. Rijeka 2 0 0 2 1:5 0



G-skupina:



21.00 Zorja Luhansk - AEK Atény

21.00 Leicester City - SC Braga



tabuľka:



1. Leicester 2 2 0 0 5:1 6

Braga 2 2 0 0 5:1 6

3. AEK Atény 2 0 0 2 1:5 0

Zorja Luhansk 2 0 0 2 1:5 0



H-skupina:



21.00 AC Miláno - Lille OSC

21.00 Celtic Glasgow - Sparta Praha



tabuľka:



1. AC Miláno 2 2 0 0 6:1 6

2. Lille 2 1 1 0 6:3 4

3. Celtic Glasgow 2 0 1 1 3:5 1

4. Sparta Praha 2 0 0 2 1:7 0



I-skupina:



18.55 Sivasspor - FK Karabach

21.00 Villarreal CF - Maccabi Tel Aviv



tabuľka:



1. Villarreal 2 2 0 0 8:4 6

2. Maccabi Tel Aviv 2 2 0 0 3:1 6

3. Sivasspor 2 0 0 2 4:7 0

4. Karabach 2 0 0 2 1:4 0



J-skupina:



18.55 Ludogorec Razgrad - Tottenham Hotspur

21.00 Royal Antverpy - LASK Linz



tabuľka:



1. Antverpy 2 2 0 0 3:1 6

2. Tottenham 2 1 0 1 3:1 3

3. LASK Linz 2 1 0 1 4:6 3

4. Ludogorec Razgrad 2 0 0 2 4:6 0



K-skupina:



21.00 Feyenoord Rotterdam - CSKA Moskva

21.00 Dinamo Záhreb - Wolfsberger AC



tabuľka:



1. Wolfsberger 2 1 1 0 5:2 4

2. CSKA Moskva 2 0 2 0 1:1 2

3. Dinamo Záhreb 2 0 2 0 0:0 2

4. Feyenoord Rotterdam 2 0 1 1 1:4 1



L-skupina:



21.00 Crvena Zvezda Belehrad - KAA Gent

21.00 TSG 1899 Hoffenheim - Slovan Liberec



tabuľka:



1. Hoffenheim 2 2 0 0 6:1 6

2. CZ Belehrad 2 1 0 1 5:3 3

3. Liberec 2 1 0 1 2:5 3

4. Gent 2 0 0 2 1:5 0

Bratislava 4. novembra (TASR) - Jedným zo šlágrov 3. kola skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2020/2021 bude vo štvrtok duel H-skupiny medzi domácim AC Miláno a Lille OSC. "Rossoneri" ťahajú 24-zápasovú sériu bez prehry vo všetkých súťažiach a v prípade víťazstva by sa výrazne priblížili k postupu do vyraďovacej fázy, druhý tím Lique 1 neprehral štrnásť súťažných duelov. V G-skupine proti sebe nastúpia dva šesťbodové tímy Leicester City a SC Braga, líder španielskej ligy Real Sociedad San Sebastian privíta v "efku" AZ Alkmaar.Milánčania naposledy prehrali 8. marca v súboji Serie A s Janovom 1:2 v poslednom vystúpení pred koronavírusovou výlukou, odvtedy zaznamenali v súťažných stretnutiach devätnásť víťazstiev a päť remíz. Na dôležitý duel s Lille sa naladili nedeľňajším triumfom na ihrisku Udinese 2:1, ktorý zariadil nožničkami Zlatan Ibrahimovič. "" citovala agentúra AFP Ibrahimoviča, ktorý strelil v siedmich zápasoch prebiehajúcej sezóny už osem gólov. AC má na konte plný počet šesť bodov, Lille o dva menej. V druhom zápase skupiny proti sebe nastúpia Sparta Praha a Celtic Glasgow. Vo výprave českého tímu je aj slovenský obranca Dávid Hancko. Ten si od leta dával do poriadku zranené koleno, liečba ktorého sa nečakane predĺžila. Je však otázne, či ho tréner Václav Kotal zaradí do zostavy.Leicester a Braga vstúpia do vzájomného zápasu zhodne so šiestimi bodmi a skóre 5:1. Leicester figuruje na druhom mieste Premier League, keď vyhral päť zo siedmich zápasov, Braga je v Portugalsku tretia a ťahá šesťzápasovú víťaznú sériu. "" citovala ho agentúra AFP. Spurs zdolali v úvodnom stretnutí LASK Linz 3:0, no potom podľahli Antverpám 0:1.Tretí anglický zástupca Arsenal hostí v B-skupine rovnako šesťbodové Molde. Zverenci trénera Mikela Artetu sa na duel naladili víkendovým triumfom v derby s Manchestrom United 1:0 na Old Trafforde. "," povedal Arteta.Cyperská Omonia Nikózia s obrancom Tomášom Hubočanom a útočníkom Michalom Ďurišom privíta v E-skupine španielsku Granadu. Slovan Liberec vo svojom strede s Martinom Koscelníkom a Jakubom Hromadom sa predstaví na štadióne Hoffenheimu. Severočesi mali v kádri viacero pozitívnych testov na koronavírus a tak museli povolať na zápas aj hráčov z B-tímu. "" povedal v utorok pre oficiálnu stránku klubu tréner Pavel Hoftych. Liberec má po dvoch kolách skupiny na konte tri body za výhru 1:0 v Gente, pred týždňom utrpel debakel 1:5 na ihrisku CZ Belehrad.Problémy s koronavírusom má aj Slavia Praha, ktorá privíta v zápase C-skupiny OGC Nice. Predseda predstavenstva Jaroslav Tvrdík v utorok informoval o troch nakazených hráčoch, v stredu mali v klube prebehnúť ďalšie testy. Deň pred zápasom zaznamenali osem prípadov aj v rakúskom klube Wolfsberger AC. Prvý tím K-skupiny sa vo štvrtok predstaví na ihrisku Dinama Záhreb.V I-skupine sa pobijú o prvé miesto šesťbodové kluby Maccabi Tel Aviv a Villarreal a v "déčku" Benfica s Glasgowom Rangers. Neapol so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom sa predstaví v F-skupine na ihrisku Rijeky, ktorú taktiež zasiahla pandémia koronavírusu.Do jarného šestnásťfinále postúpia prví dvaja z každej skupiny, doplní ich v ňom osem tretích zo skupín Ligy majstrov. Finále EL sa v tejto sezóne bude hrať 26. mája 2021 v poľskom Gdansku.