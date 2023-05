Mourinho chce udržať víťazný trend, stojí proti stopercentnej Seville

finále Európskej ligy, STREDA 31. mája, 21.00:



FC Sevilla – AS Rím /rozhoduje: Anthony Taylor (Angl.)/

Budapešť 30. mája (TASR) – Futbalový tréner Jose Mourinho nikdy neprehral vo finále na európskej úrovni. Jeho AS Rím nastúpi v stredu vo finále Európskej ligy (EL) proti FC Sevilla, ktorá tiež ešte neokúsila prehru vo finále európskej súťaže.Mourinho má na kone päť titulov v Európskych súťažiach – s Portom získal v roku 2003 Pohár UEFA a o rok na to nadviazal senzačným víťazstvom v Lige majstrov. Tú vyhral aj s Interom Milánonom (2010), ktoré priviedol k prvému európskemu od sezóny 1964/65. O sedem rokov neskôr pridal titul z Európskej ligy s Manchestrom United. Zbierku skompletizoval hneď v prvom ročníku Európskej konferenčnej ligy (EKL), ktorú vyhral so svojím terajším tímom. V prípade zisku šiesteho európskeho titulu predstihne Taliana Giovanniho Trapattoniho, ktorý strávil najväčšiu časť trénerskej kariéry v Juventuse Turín. Portugalčan verí, že ako tréner napreduje.povedal pre AFP kormidelník, ktorý trénoval Benficu Lisabon, Chelsea, Real Madrid či Tottenham.dodal Mourinho. Jeho tím hrá zároveň o miestenku do budúceho ročníka Ligy majstrov – v tejto sezóne Serie A obsadí prinajlepšom piate miesto, ktoré znemená postup do EL.Sevilla triumfovala v Európskej lige šesťkrát v priebehu štrnástich rokov, naposledy v sezóne 2019/20. V súťaži sú lepší ako Inter Miláno, Liverpool, Atletico Madrid či Juventus Turín. Práve cez tento klub viedla ich cesta do finále,zdolali v semifinále (1:1, 2:1). Ešte predtým vyradili Manchester United (2:2, 3:0). V domácej súťaži sú jedenásty a z môžu z nej postúpiť už len do kvalifikácie EKL. Tím čaká finále po turbulentnej sezóne, jej veľkú časť bojoval o udržanie a dvakrát zmenil trénera. Terajší kormidelník Jose Luis Mendilibar prišiel len v marci.povedal krajný obranca Jesus Navas, ktorý sa tešil zo zisku titulu v EL už trikrát. Jeho tím začal túto európsku sezónu v G-skupine LM s Manchestrom City, Borussiou Dortmund a FC Kodaň. V predkole prešiel cez PSV Eindhoven (3:0, 0:2) a v osemfinále vyradil Fenerbahce Istanbul(2:0, 1:0).dodal 37-ročný Navas. Kouč sa dostal do povedomia práve po príchode do Sevilly a zažíva svoje prvé európske finále. Úspech zaznamenal v minulosti aj s Eibarom – tím ho povolal po historickom postupe do najvyššej súťaže v roku 2015 a zaznamenal s ním najlepšie umiestnenie vôbec, deviate miesto v sezóne 2017/18.Bývalý útočník Francesco Totti vidí reálnejšie šance svojho bývalého tímu, rímskeho AS.povedal Totti, ktorý strávil v Ríme celú kariéru a získal s ním taliansky titul, pohár i superpohár. Výkop je na programe v stredu 31. mája o 21.00 v budapeštianskej Puskás Aréne.