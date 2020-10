Neapol vyhral na pôde lídra La Ligy

San Sebastian 30. októbra (TASR) – Futbalisti SSC Neapol sa rehabilitovali za minulotýždňovú domácu prehru v úvodnom dueli skupinovej fázy Európskej ligy s Alkmaarom. Vo štvrtok uspeli 1:0 na ihrisku lídra španielskej La Ligy Real Sociedad San Sebastian a do tabuľky F-skupiny si pripísali prvé body.



Real Sociedad vyšiel naprázdno po štyroch predchádzajúcich víťazstvách. Postaral sa o to v 56. minúte strelou spoza šestnástky Matteo Politano. „Bol to pre nás veľmi dôležitý gól. Mal som pri ňom aj trochu šťastia, keďže lopta bola tečovaná. Ale bojovali sme, išli sme za naším cieľom a víťazstvo sme si určite zaslúžili. Musíme v tom pokračovať," uviedol autor jediného gólu v zápase.



Senegalský obranca SSC Kalidou Koulibaly v rozhovore pre oficiálnu stránku svojho zamestnávateľa vyzdvihol, že tím si na horúcej pôde udržal čisté konto: „Neinkasovali sme v súboji so silným súperom a víťazstvo je mimoriadne dôležité pre pokračovanie našej cesty na európskej scéne. Uvedomujeme si náš potenciál, v tejto sezóne sa chceme dostať na vrchol."



Neapol prišiel už v 22. minúte o kapitána Lorenza Insigneho, ktorý si obnovil zranenie stehna a musel ho nahradiť Hirving Lozano. V základnej zostave Neapola nechýbal slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka a hral do 61. minúty, keď ho nahradil Dries Mertens. V nadstavenom čase videl červenú kartu po druhej žltej striedajúci Victor Osimhen, no SSC už neprišiel o víťazstvo.



Alkmaar zdolal v druhom štvrtkovom dueli skupiny na vlastnom štadióne HNK Rijeka 4:1 a vedie tabuľku s plným počtom 6 bodov, Neapol a San Sebastian majú tri body a Rijeka je s nulou na štvrtej priečke.