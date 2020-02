HROZBA ORKÁNU: Odvetný zápas EL Salzburg - Frankfurt odložili

Salzburg 27. februára (TASR) - Štvrtkový odvetný šestnásťfinálový duel Európskej ligy UEFA medzi futbalistami Salzburgu a Eintrachtu Frankfurt odložili pre výstrahu hrozby orkánu. Úvodný výkop bol naplánovaný na 21.00 h. O novom termíne odvety by sa malo rozhodnúť v najrýchlejšom možnom čase. Informovala o tom agentúra SID.



V Salzburgu by mal vo večerných hodinách dosiahnuť vietor rýchlosť až 120 km/h. Z tohto dôvodu organizátori nemohli zaručiť bezpečný príchod a odchod divákov zo štadióna. Podľa informácií agentúry DPA sa v popoludňajších hodinách stretli zástupcovia klubov so zástupcami UEFA a miestnymi úradmi, a aj salzburskou políciou. Po schôdzi sa rozhodli prijať rozhodnutie.



Zápas mal byť vypredaný, predalo sa všetkých 29.000 lístkov. Eintracht zvíťazil v prvom zápase 4:1.