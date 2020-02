EL: Olympiakos senzačne vyradil Arsenal v hodine dvanástej

Londýn 28. februára (TASR) - Trpký koniec už v šestnásťfinále futbalovej Európskej ligy UEFA 2019/2020 zaznamenal minuloročný finalista Arsenal Londýn. Vo štvrtkovej domácej odvete na Emirates Stadium prehral 1:2 po predĺžení s Olympiakosom Pireus a nič mu neboli platné ani výhra 1:0 z pôdy súpera či exportný gól nožničkami Pierra-Emericka Aubameyanga. O eliminácii "Gunners" rozhodol v 120. minúte Youssef El-Arabi.



Po bezgólovom prvom polčase poslal hlavou hostí do vedenia senegalský stopér Pape Abou Cisse. Domáci sa v riadnom hracom čase nedokázali presadiť a zápas dospel do predĺženia, v ktorom nožničkami vyrovnal v 113. minúte gabonský kanonier. V 120. minúte si však zadáci Arsenalu nepostrážili marockého útočníka, ktorý po centri prekonal domáceho brankára a poslal Grékov do elitnej šestnástky súťaže.



"Je to strašne ťažké, je to pre nás tvrdý úder. Ich gól v poslednej minúte bol pre nás veľmi nešťastný," citovala agentúra AFP Aubameyanga. "Veľmi to bolí. Útočiť do takto postavenej obrany je veľmi náročné, napriek tomu sme mali šance, aby sme pohodlne zvíťazili. Kontrolovali sme zápas, ale inkasovali sme zo štandardky a boli sme v zložitej situácii," povedal pre uefa.com tréner Arsenalu Mikel Arteta.



V tábore Olympiakosu zavládla eufória. "Je to historický večer pre Olympiakos. Zaslúžili sme si postup, nielen za tieto dva zápasy s Arsenalom, ale aj vďaka nášmu duchu, ktorý sme ukázali v pohárovej Európe. Boli sme koncentrovaní, verili sme, že to môžeme dokázať. Ukázali sme taktickú vyspelosť aj efektivitu, odvahu aj silu. Všetci sme si tento úspech zaslúžili," vyjadril sa tréner gréckeho mužstva Pedro Martins.