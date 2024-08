Plzeň s Tvrdoňom a Jirkom zdolala Hearts 1:0 v 1. zápase play off

prvé zápasy play off EL:



LASK Linz - FCSB 1:1 (1:1)



Góly: 34. Taoui - 45.+2 Miculescu







FK Molde - IF Elfsborg 0:1 (0:1)



Góly: 15. Qasem







RFS Riga - APOEL Nikózia 2:1 (2:0)



Góly: 31. Kouadio, 45.+1 Ikaunieks (z 11 m) - 52. El Arabi







Viktoria Plzeň - Hearts of Midlothian 1:0 (0:0)



Gól: 90.+6 Oyegoke (vlastný)



/M. Tvrdoň odohral celý zápas, E. Jirka (obaja Plzeň) hral do 60. min/

Bratislava 22. augusta (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň sa priblížili k postupu do hlavnej fázy Európskej ligy. V prvom zápase play off zdolali na domácom trávniku škótsky tím Hearts of Midlothian 1:0. Za domácich odchytal celý duel brankár Marián Tvrdoň. Jeho krajan a krídelník Erik Jirka hral do 60. minúty. Odveta je na programe na budúci týždeň.Bližšie k postupu sú aj hráči lotyšského klubu RFS Riga, ktorí vo štvrtok zvíťazili nad cyperským APOEL Nikózia 2:1. Švédsky IF Elfsborg triumfoval na pôde nórskeho FK Molde 1:0.