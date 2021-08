Rapid Viedeň aj Fenerbahce si zahrajú skupinovú fázu Európskej ligy

Bratislava 26. augusta (TASR) - Futbalisti Glasgowa Rangers postúpili do skupinovej fázy Európskej ligy. V prvom súboji play off zvíťazil škótsky zástupca na svojom trávniku nad FK Alaškert 1:0, v odvete v Jerevane uhral bezgólovú remízu.



Ekvádorský útočník Enner Valencia z Fenerbahce Istanbul sa zaskvel hetrikom do siete HJK Helsinki. Tureckému tímu pomohol vo Fínsku k výhre 5:2, pred týždňom doma uspel "Fener" 1:0 a na jeseň si zahrá v skupine EL.



2. zápasy play off EL:



Zoria Luhansk - Rapid Viedeň 2:3 (1:2)

Góly: 40. Gladkyj, 87. Zahedi (z 11 m) - 10. Grüll, 15. Greiml, 68. Fountas

/prvý zápas 0:3, postúpil Rapid Viedeň/



HJK Helsinki - Fenerbahce Istanbul 2:5 (1:2)

Góly: 27. Ro. Riski, 88. Ri. Riski - 11., 14. a 52. Valencia, 90.+2 Sanlitürk, 90.+4 Peltola (vlastný)

/prvý zápas 0:1, postúpilo Fenerbahce Istanbul/



FK Alaškert - Glasgow Rangers 0:0

ČK: 40. James (Alaškert)

/prvý zápas: 0:1, postúpil Glasgow Rangers/