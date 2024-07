Ružomberok si chce doma proti Tobolu vydláždiť cestu k postupu

Ružomberok 10. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok si chcú v úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy proti Tobolu Kostanaj vytvoriť dobrú východiskovú pozíciu. Duel s kazašským tímom je na programe vo štvrtok o 19.00 h na štadióne pod Čebraťom.



"Cieľ je jasný, urobiť všetko pre postup. Iný ani nemôže byť. Pred nami sú štyri polčasy a niektoré musia byť vedené aj takticky. Tiež si bude treba počkať i na nejaké okná, ktoré sa nám otvoria. Od minúty k minúte si chceme ísť po postup. Plán je dvojzápas si dobre rozohrať," povedal na predzápasovej tlačovej konferencii tréner Ondřej Smetana, ktorý vyjadril spokojnosť s prípravou na zápas. "Od začiatku sme pracovali tak, aby sme dnes mali čisté svedomie, že sme urobili maximum. Samozrejme, až zajtra sa ukáže, ako na tom sme. Pre naše mužstvo je to po dlhšej dobe súťažný zápas. Verím, že od úvodnej minúty budeme dobre nachystaní," povedal Smetana.



Dôležité bolo zmapovať si súpera, zistiť jeho silné i slabé stránky. "Hneď po žrebe sme začali získavať informácie. Jedna vec sú však nejaké sprostredkované veci, či dáta. Tento súper je pre naše prostredie dosť špecifický a neznámy. Nemožno ho prirovnať k niekomu napríklad z okolitých líg. Ideme do súboja, v ktorom sa budeme musieť aj trochu ´rozkukať´ i reagovať v priebehu samotného zápasu. Samozrejme, Tobol máme naštudovaný. Vieme, že v jeho tíme je veľa individualít. Hlavne v ofenzívnej trojici, no i v celom mužstve. Je to tím, ktorý si rozumie s loptou a dokáže takisto meniť rozostavenie. Takže sme aj trochu v očakávaní, v akom rozostavení súper nastúpi. No verím, že aj na to sú chlapci pripravení," vravel ďalej Smetana.



Kapitán Martin Chrien sa na prvý zápas v novej sezóne teší. "Všetci sa tešíme, že po kvalitnej príprave je tu prvý vážny zápas. Dúfam, že sa na Tobol aj dobre vyspíme."