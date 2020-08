EL: Šachtar túži po finále, Sevilla vytvorila nový rekord súťaže

Bratislava 12. augusta (TASR) - Futbalisti Šachtaru Doneck túžia po triumfe nad FC Bazilej vo štvrťfinále Európskej ligy UEFA postúpiť až do finále. Ukrajinský klub zdolal svojho súpera hladko 4:1, v ďalšom zápase rozhodla Sevilla o triumfe nad Wolwerhamptonom 1:0 až v závere. Výhra Španielov znamenala aj jeden rekordný zápis, bolo to ich 40. víťazstvo v EL, viac ich v tejto súťaži nenazbieral nikto.



V Duisburgu mohla Sevilla prehrávať už od 13. minúty, keď Adam Traore spadol v šestnástke po sklze Diega Carlosa a rozhodca po konzultácii s VAR nariadil jedenástku. Brankár Jasin Bunu vystihol úmysel Raula Jimeneza a udržal bezgólový stav. V 88. minúte ho prelomil po centri Evera Banegu do šestnástky hlavičkou Lucas Ocampos. "Je to úľava. Hrali sme proti silnému súperovi, ktorý mal veľmi pevnú obranu. Hral s nasadením bolo ťažké presadiť sa, takže keď sme skórovali, pocítili sme veľkú úľavu," povedal brankár Sevilly Yassine Bounou. Okrem rekordného 40. triumfu v EL sa Sevillčania postarali aj o ďalšie zaujímavé štatistiky. V predchádzajúcich 19 zápasoch neokúsili trpkosť prehry, pričom v uplynulých piatich nedostali gól.



Tréner Wolwerhamptonu Nuno Espirito Santo bol napriek prehre na svojich zverencov hrdý: "Napriek gólu v závere zápasu som hrdý na chlapcov. Teraz je koniec, poďme si oddýchnuť a pozerať sa do budúcnosti."



Doneck sa v Gelsenkirchene ujal vedenia hneď v 2. minúte, po rohovom kope hráči Bazileja neustrážili nabiehajúceho Juniora Moraesa a ten hlavičkou otvoril skóre. Bol to jeho 25. gól v tejto sezóne. "Cítim sa úžasne, pretože sme tvrdo pracovali. Veríme, že sa dostaneme do finále," citoval kanoniera Šachtaru portál uefa.com.



Švajčiari druhýkrát inkasoval o dvadsať minút neskôr, ukrajinský klub potom strelil ďalšie dva góly po prestávke. "Hrali sme fantasticky proti veľmi silnému tímu. Pripravili sme sa dôkladne, postup do semifinále bol naším cieľom. Mali sme v zápase niekoľko fantastických okamihov," uviedol pre portál uefa.com tréner Šachtaru Luis Castro.



Bazilej skóroval zásluhou Rickyho van Wolfswinkela až v nadstavenom čase. "Dostali sme rýchly gól a potom to pre nás bolo veľmi ťažké. Šachtar má úžasných hráčov, najmä keď majú priestor. Museli sme otvoriť hru, no čím dlhšie zápas pokračoval, tým viac sme boli unavení a zúfalí," skonštatoval obranca Bazileja Silvan Widmer.