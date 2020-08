EL: Sevilla získala rekordnú šiestu trofej, zdolala Škriniarov Inter

Finále EL 2019/2020:



Kolín nad Rýnom



FC Sevilla - Inter Miláno 3:2 (2:2)



Góly: 12. a 33. De Jong, 74. Diego Carlos - 5. Lukaku (z 11 m), 36. Godin. Rozhodovali: Makkelie - Diks, Steegstra (všetci Hol.), ŽK: Diego Carlos, Banega - Conte (tréner), Barella, Bastoni, Gagliardini, bez divákov.



Sevilla: Bounou - Navas, Kounde, Diego Carlos (86. Gudelj), Reguilon - Jordan, Fernando, Banega - Ocampos (71. Munir), De Jong (85. En-Nesyri), Suso (78. Vazquez)

Inter: Handanovič - Godin (90. Candreva), De Vrij, Bastoni - D'Ambrosio (78. Moses), Barella, Brozovič, Gagliardini (78. Eriksen), Young - Lukaku, Martinez (78. Sanchez)

/Milan Škriniar (Inter) bol na lavičke náhradníkov/

Kolín nad Rýnom 21. augusta (TASR) - Futbalisti FC Sevilla získali trofej v Európskej lige UEFA 2019/2020. V piatkovom finále v Kolíne nad Rýnom zdolali Inter Miláno 3:2. Slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar presedel celý duel na lavičke náhradníkov zdolaného mužstva.Už v 5. minúte otvoril skóre milánsky Romelu Lukaku z jedenástky. Dal najrýchlejší finálový gól v ére EL, skóroval v jedenástich dueloch tejto súťaže za sebou, čo je najdlhšia séria v histórii Pohára UEFA/EL. Potom sa dvojgólovým hrdinom Sevilly stal Luuk de Jong a za Inter vyrovnal na polčasové skóre Diego Godin. Rozhodujúci okamih prišiel v 74. minúte, keď upravil na 3:2 Diego Carlos po smolnom zákroku Lukakua.Sevilla je rekordér druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže (predtým Pohár UEFA), keď na triumf premenila po rokoch 2006, 2007, 2014, 2015 a 2016 aj šiestu finálovú účasť. Inter vyhral Pohár UEFA trikrát v rokoch 1991, 1994 a 1998.Najväčšia sila Interu spočívala v útočnom dvojzáprahu Lukaku, Martinez, čo sa potvrdilo v úplnom úvode stretnutia. Lukaku v rýchlostnom i silovom súboji prevýšil Diega Carlosa, ktorý ho fauloval v šestnástke a hlavný rozhodca Makkelie nariadil jedenástku. Sám faulovaný hráč ju premenil prudkou prízemnou strelou po pravej ruke brankára Bounoua. Sevilla sa však nenechala zaskočiť nepríjemným začiatkom a vyrovnala už v 12. minúte. Po dlhej kombinácii odcentroval z pravého krídla Navas, do lopty sa cez Godina "rybičkou" vložil De Jong a prudkou hlavičkou prepálil Handanoviča v bránke Interu. Takisto Milánčania sa dokázali po inkasovanom góle veľmi rýchlo otriasť a opäť hrozili, ich tréner Conte reklamoval ruku v súperovej šestnástke natoľko intenzívne, že si vyslúžil žltú kartu. K úrovni zápasu prispievali obe mužstvá a po vyše polhodine hry sa obe presadili po štandardných situáciách. Najprv v 33. minúte Banega zatočil priamy kop na roh šestnástky, kde Milánčania nestihli pokryť De Jonga a ten hlavou poslal oblúčik ponad Handanoviča a dosiahol už svoj tretí zásah v záverečných dvoch zápasoch sezóny. O tri minúty neskôr padol veľmi podobný gól, len na opačnom konci. Z priameho kopu odcentroval Brozovič, loptu si našiel Godin a hlavičkou nedal šancu Bounouvi.Tímy nechceli poľaviť po ďalšej gólovej pasáži a spočiatku ani po zmene strán. V 52. minúte mohol dostať Inter druhýkrát v zápase do vedenia Gagliardini, jeho strelu zblokoval Diego Carlos. S pribúdajúcim časom však bolo na aktéroch čoraz viac cítiť ťarchu zodpovednosti prestížneho duelu, hra sa kúskovala aj častými faulami. V 65. minúte unikol Lukaku obrancom Sevilly, vybehnutie si ideálne načasoval Bounou a ľavou nohou zabránil tretiemu gólu vo svojej sieti. Táto chvíľa bola výstrahou a oba tímy mierne utlmili tempo, začali viac vyčkávať a boli opatrnejšie. Museli myslieť aj na svoje sily, dovtedajšie vysoké nasadenie si vyžiadalo veľkú fyzickú daň. Sevilla dokázala aj napriek tomu opäť skórovať po štandardnej situácii, Banega rozohral priamy kop, v šestnástke predviedol "nožničky" Diego Carlos a zaskočený Lukaku usmernil loptu do vlastnej siete, aj keď gól si podľa stránky UEFA zapísal Diego Carlos. Conte zareagoval trojnásobným striedaním, keď stiahol aj Martineza, ktorý nebol pre protihráčov takou hrozbou ako v predchádzajúcich vystúpeniach. V záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času po neprehľadnej situácii v šestnástke takmer vyrovnal striedajúci Sanchez, na bránkovej čiare zasiahol Kounde. Sevilla už nepripustila ďalšie nebezpečenstvo a nenechala si vziať víťazstvo.