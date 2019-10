EURÓPSKA LIGA: Škrtelov Basaksehir triumfoval, Arsenal spasil Pepe

Na snímke hráči Gentu oslavujú gól Romana Jaremčuka v zápase I-skupiny 3. kola Európskej ligy vo futbale KAA Gent - VfL Wolfsburg (2:2) vo štvrtok 24. októbra 2019. Foto: TASR/AP

Na snímke sprava hráč Frankfurtu Filip Kostič a hráč Liege Selim Amallah v zápase F-skupiny 3. kola Európskej ligy vo futbale Eintracht Frankfurt - Standard Liege 24. októbra 2019. Foto: TASR/AP

Na snímke hore hráč Ferencvárosa Roland Varga oslavuje gól v zápase H-skupiny 3. kola Európskej ligy vo futbale CSKA Moskva - Ferencváros Budapešť vo štvrtok 24. októbra 2019. Foto: TASR/AP

Európska liga UEFA 2019/2020 - 3. kolo



A-skupina:



FK Karabach - APOEL Nikózia 2:2 (1:2)



Góly: 13, Quintana, 29. Medvedev (vlastný) 58. Ailton - 45.+1 Hallenius. Rozhodoval: GLOVA (SR)





FC Sevilla - F91 Dudelange 3:0 (1:0)



Góly: 48. a 75. Vazquez, 78. El Haddadi. Rozhodoval: Papapetru (Gréc.)



tabuľka:

1. Sevilla 3 3 0 0 7:0 9

2. Karabach 3 1 1 1 6:6 4

3. Dudelange 3 1 0 2 5:10 3

4. APOEL 3 0 1 2 5:7 1



B-skupina:



Dynamo Kyjev - FC Kodaň 1:1 (0:1)



Góly: 53. Šabanov - 2. Soteriu. Rozhodoval: Meler (Tur.)





Malmö FF - FC Lugano 2:1 (2:0)



Góly: 13. Berget (11 m), 32. Molins - 50. Gerndt. Rozhodoval: Harvey (Ír.)



tabuľka:

1. Kodaň 3 1 2 0 3:2 5

2. Dynamo 3 1 2 0 2:1 5

3. Malmö 3 1 1 1 3:3 4

4. Lugano 3 0 1 2 1:3 1





C-skupina:



FC Getafe - FC Bazilej 0:1 (0:1)



Gól: 18. Frei. ČK: 74. Bua (hostia) po 2. ŽK. Rozhodoval: Brisard (Fr.)





Trabzonspor - FK Krasnodar 0:2 (0:0)



Góly: 49. Berg, 90.+ 2 Vilhena. Rozhodoval: Lechner (Rak.)



tabuľka:

1. Bazilej 3 2 1 0 8:2 7

2. Getafe 3 2 0 1 3:2 6

3. Krasnodar 3 1 0 2 3:7 3

4. Trabzonspor 3 0 1 2 2:5 1





D-skupina:



Sporting Lisabon - Rosenborg Trondheim 1:0 (0:0)



Gól: 70. Bolasie. Rozhodoval: Visser (Bel.)





PSV Eindhoven - LASK Linz 0:0



Rozhodoval: Kavanagh (Ang.)



tabuľka:

1. Eindhoven 3 2 1 0 7:3 7

2. Sporting 3 2 0 1 5:4 6

3. LASK Linz 3 1 1 1 2:2 4

4. Rosenborg 3 0 0 3 1:6 0





E-skupina:



Celtic Glasgow - Lazio Rím 2:1 (0:1)



Góly: 67. Christie, 89. Jullien - 40. Lazzari. Rozhodoval: Bebek (Chor.)



/za hostí Vavro celý zápas/





Stade Rennes - CFR Kluž 0:1 (0:1)



Gól: 9. Deac. ČK: 5. Mendy, 46. Camavinga - 82. Sušič. Rozhodoval: Jeskov (Rus.)



tabuľka:

1. Celtic 3 2 1 0 5:2 7

2. CFR Kluž 3 2 0 1 3:3 6

3. Lazio 3 1 0 2 4:5 3

4. Rennes 3 0 1 2 2:4 1





F-skupina:



Arsenal Londýn - Vitoria Guimaraes 3:2 (1:2)



Góly: 80. a 90.+3 Pepe, 32. Martinelli - 8. Edwards, 36. Bruno Duarte. Rozhodoval: Gözübüyük (Hol.)





Eintracht Frankfurt - Standard Liege 2:1 (1:0)



Góly: 28. Abraham, 73. Hinteregger - 82. Amallah. Rozhodoval: Stefanski (Poľ.)



tabuľka:

1. Arsenal 3 3 0 0 10:2 9

2. Frankfurt 3 2 0 1 3:4 6

3. Liege 3 1 0 2 3:6 3

4. Guimaraes 3 0 0 3 2:6 0





G-skupina:



FC Porto - Glasgow Rangers 1:1 (1:1)



Góly: 36. Diaz - 44. Morelos. Rozhodoval: Dabanovič (Čierna Hora)





Young Boys Bern - Feyenoord Rotterdam 2:0 (2:0)



Góly: 14. Assale (11m), 28. Nsame (11m). Rozhodoval: Kehlet (Dán.)



tabuľka:

1. Young Boys 3 2 0 1 5:3 6

2. Glasgow 3 1 1 1 3:3 4

3. Porto 3 1 1 1 3:4 4

4. Feyenoord 3 1 0 2 2:3 3



H-skupina:



CSKA Moskva - Ferencvároš Budapešť 0:1 (0:0)



Gól: 86. Varga. Rozhodoval: Orel (ČR)



/Za hostí Škvarka nenastúpil/





Ludogorec Razgrad - Espanyol Barcelona 0:1 (0:1)



Gól: 13. Campuzano. Rozhodoval: Aghajev (Azer.)



ČK: 88. Lopez (Espanyol) po 2. ŽK



tabuľka:

1. Espanyol 3 2 1 0 4:1 7

2. Ludogorec 3 2 0 1 8:2 6

3. Ferencváros 3 1 1 1 2:4 4

4. CSKA 3 0 0 3 1:8 0



I-skupina:



KAA Gent - VfL Wolfsburg 2:2 (1:2)



Góly: 41. a 90+4 Jaremčuk - 3. Weghorst, 24. Joao Victor



Rozhodoval: Ivanov (Rus.)





AS St. Étienne - PFK Olexandrija 1:1 (1:1)



Góly: 8. Gabriel – 14. Gabriel (vlastný). Rozhodoval: Eskas (Nór.)



tabuľka:

1. Wolfsburg 3 1 2 0 6:4 5

2. KAA Gent 3 1 2 0 6:5 5

3. St. Etienne 3 0 2 1 4:5 2

4. Oleksandrija 3 0 2 1 3:5 2





J-skupina:



AS Rím - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)



Góly: 32. Zaniolo - 90.+5 Stindl (11m) Rozhodoval: Collum (Škot.)



/Bénes za hostí od 77. Minúty/





Istanbul Basaksehir - Wolfsberger AC 1:0 (0:0)



Gól: 78. Kahveci. Rozhodoval: Peljto (BaH)



/Škrtel za domácich celý zápas/



tabuľka:

1. AS Rím 3 1 2 0 6:2 5

2. Basaksehir 3 1 1 1 2:5 4

3. Wolfsberger 3 1 1 1 5:2 4

4. Mönchengladbach 3 0 2 1 2:6 2





L-skupina:



Partizan Belehrad - Manchester United 0:1 (0:1)



Gól: 43. Martial (11m). Rozhodoval: Fernandez (Šp.)





AZ Alkmaar - FC Astana 6:0 (2:0)



Góly: 39. A 83. Koopmeiners (oba z 11m), 43. Boadu, 77.



Stengs, 85. Sugawara, 90.+2 Idrissi. Rozhodoval: Jorgji (Alb.)



tabuľka:

1. Manchester 3 2 1 0 2:0 7

2. Alkmaar 3 1 2 0 8:2 5

3. Partizan 3 1 1 1 4:4 4

4. Astana 3 0 0 3 1:9 0



Bratislava 24. októbra (TASR) – Vo štvrtkových dueloch 3. kola Európskej Ligy UEFA 2019/2020 sa v základnej zostave objavili zo slovenských futbalistov obranca Martin Škrtel v drese istanbulského Basaksehiru a Denis Vavro z Lazia Rím.Škrtel sa tešil z víťazstva 1:0 proti rakúskemu Wolfsbergeru FC. V 44. minúte dostal slovenský stopér žltú kartu za nešportové správanie. V druhom dueli J-skupiny nastúpil Lázsló Bénes za Borussiu Mönchengladbach v 77. minúte zápasu proti domácemu AS Rím. Hoci Borussia začala aktívne, postupne prebrali iniciatívu rímski „vlci“ a na konci prvej tretiny zápasu ju korunoval gólom Zaniolo. Hostia dokázali napokon vyrovnať v nadstavenom čase.Lazio Rím zmrazilo v Glasgowe Celtic Park tesne pred prestávkou, na konci úspešného rýchleho protiútoku bol Manuel Lazzari. Lenže zeleno-bieli duel otočili, Ryan Christie vyrovnal v 67. min a v 89. min po rohovom kope rozhodol Christopher Jullien. Pred Laziom je v E-skupine aj Kluž, ktorý vyhral v Rennes 1:0 aj vďaka tomu, že hostia odohrali takmer celý druhý polčas v deviatich.Arsenal Londýn veľmi dlho doma prehrával s Vitoriou Guimaraes, ktorá mala po dvoch dueloch nula bodov. Po dvoch perfektne umiestnených priamych kopoch v posledných desiatich minútach otočil duel na konečných 3:2 striedajúci reprezentant Pobrežia Slonoviny Nicolas Pepe.Vo vyrovnanej G-skupine, kde mali všetky štyri tímy po dvoch zápasoch tri body, sa po treťom kole dostal do čela švajčiarsky Young Boys Bern. Rozhodlo o tom jeho domáce víťazstvo 2:0 nad Feyenordom Rotterdam, pričom oba góly padli z jedenástok. V druhom zápase sa FC Porto a Glasgow Rangers rozišli zmierlivo po remíze 1:1.V H-skupine nevyužil v priamom súboji o priebežné prvé miesto výhodu domáceho prostredia Ludogorec Razgrad, Bulhari prehrali s Espanyolom Barcelona 0:1. Budapeštiansky Ferencváros zaknihoval rovnakým skóre cennú výhru v Moskve nad CSKA, o víťazstve „Fradi“ rozhodol striedajúci Roland Varga po dvoch minútach, čo vybehol na ihrisko. Slovenský stredopoliar Michal Škvarka presedel zápas na lavičke náhradníkov.Duel o prvé miesto po polovici zápasov základnej skupiny sa hral aj v I-skupine v belgickom Gente, domáci napokon vydolovali v nadstavenom čase v súboji s nemeckým Wolfsburgom bod za remízu 2:2, hoci v prvom polčase prehrávali už o dva góly. Oba góly domácich strelil ukrajinský stredopoliar Roman Jaremčuk. Francúzsky St.Etienne nepotvrdil vzostup formy z domácej ligy, kde tri zápasy po sebe vyhral, v dueli s ukrajinským PFK Olexandrija iba remizoval 1:1.V L-skupine potvrdil úlohu lídra Manchester United, ktorý zvíťazil na ihrisku Partizanu Belehrad, o jeho triumfe rozhodol už v prvom polčase Anthony Martial z pokutového kopu. Holandský Alkmaar si doma poradil s kazašskou Astanou najvýraznejším víťazstvom v prvej várke štvrtkových zápasov.Hral sa i zápas A-skupiny, pod taktovkou slovenského rozhodcu Filipa Glovu sa v zápase bohatom na góly zrodila medzi FK Karabach a APOEL-om Nikózia remíza.