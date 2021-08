Slavia Praha remizovala v play off Európskej ligy s Legiou Varšava 2:2

1. zápasy play off EL 2021/2022:



Slavia Praha - Legia Varšava 2:2 (2:2)

Góly: 22. Bah, 45.+3 Masopust - 20. Emreli, 37. Juranovič

/I. Schranz hral do 61. min, J. Hromada (obaja Slavia) hral do 46. min/



Omonia Nikózia - FC Antverpy 4:2 (1:1)

Góly: 49. a 56. Kakoulis, 43. Loizou, 83. Atiemwen - 26. Benson, 62. Mijoši

/M. Ďuriš (Omonia) nastúpol v 81. min/



Randers FC - Galatasaray Istanbul 1:1 (0:1)

Góly: 54. Lauenborg - 26. Akturkoglu

Bratislava 19. augusta (TASR) - Futbalisti českého majstra Slavie Praha remizovali vo štvrtkovom prvom súboji play off Európskej ligy 2021/2022 v Edene s Legiou Varšava 2:2. Odveta je programe na budúci týždeň v Poľsku.Poľský majster v prvom polčase v Prahe dvakrát viedol, "zošívaní" dokázali vždy odpovedať. V druhom dejstve už gól nepadol a tak je pred odvetou všetko otvorené. V domácom drese nastúpil v základnej zostave slovenský reprezentačný útočník Ivan Schranz, ktorý hral do 61. minúty, jeho krajan a spoluhráč Jakub Hromada odohral prvý polčas.Cyperská Omonia Nikózia zdolala doma Antverpy 4:2, v jej drese naskočil v 81. minúte do hry slovenský reprezentačný útočník Michal Ďuriš. Jeho krajan a spoluhráč Tomáš Hubočan nefiguroval v zápise o stretnutí.