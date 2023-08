Slavia so Schranzom zdolala Luhansk 2:0 v prvom zápase play off

EL - prvé zápasy play off



Slavia Praha – FC Zorja Luhansk 2:0 (0:0)



Góly: 81. Tijani, 90.+4 Masopust



/Schranz hral do 57. minúty, Hromada a Tomič (všetci Slav.) boli na lavičke/







BK Häcken – FC Aberdeen 2:2 (1:0)



Góly: 36. Layouni, 69. Sadiq - 75. Miovski, 79. Devlin. ČK: 90.+1 Tebo Uchenna

Bratislava 24. augusta (TASR) - Futbalisti Slavie Praha v zostave so slovenským útočníkom Ivanom Schranzom sa priblížili k postupu do Európskej ligy UEFA. V prvom zápase play off zdolali na domácom trávniku ukrajinský tím FC Zorja Luhansk 2:0.Výraznú hernú a streleckú prevahu (12:1 na bránku) potvrdili dvoma gólmi v záverečnej štvrťhodine. Schranz odohral 57. minút, jeho krajania Jakub Hromada a Michal Tomič boli na lavičke. Odveta je na programe o týždeň 31. augusta v poľskom Lubline.Prvý duel medzi švédskym BK Häcken a škótskym FC Aberdeen sa skončil nerozhodne 2:2. Domáci viedli od 69. minúty 2:0, no už o desať minút bolo vyrovnané.