Slovan prehrával po polčase s Young Boys Bern 0:1
Gól strelil v 12. minúte Chris Bedia.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prehrávali po polčase prvého zápasu play off Európskej ligy s Young Boys Bern 0:1. Gól strelil v 12. minúte Chris Bedia.
1. zápas play off EL - polčasový sumár:
ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern 0:1
Gól: 12. Bedia. Rozhodcovia: Stegemann - Günsch, Achmüller (Nem.), ŽK: Kašia, Strelec, Cruz - Zoukrou.
ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Ignatenko, Pokorný, Cruz - Ibrahim - Barseghjan, Strelec
Young Boys Bern: Keller - Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam - Males (11. Virginius), Raveloson, Fernandes, Gigovič - Bedia, Monteiro