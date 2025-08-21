Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovan prehrával po polčase s Young Boys Bern 0:1

Na snímke zľava hráč Slovana Tigran Barseghjan a hráč YB Bern Edmilson Fernandes v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys vo štvrtok 21. augusta 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Gól strelil v 12. minúte Chris Bedia.

Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prehrávali po polčase prvého zápasu play off Európskej ligy s Young Boys Bern 0:1. Gól strelil v 12. minúte Chris Bedia.



1. zápas play off EL - polčasový sumár:


ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern 0:1

Gól: 12. Bedia. Rozhodcovia: Stegemann - Günsch, Achmüller (Nem.), ŽK: Kašia, Strelec, Cruz - Zoukrou.



ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Ignatenko, Pokorný, Cruz - Ibrahim - Barseghjan, Strelec

Young Boys Bern: Keller - Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam - Males (11. Virginius), Raveloson, Fernandes, Gigovič - Bedia, Monteiro
