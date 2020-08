Slovenské kluby zabojujú o postup do 2. predkola u súperov

1. predkolo EL 2020/2021:



Štvrtok 27. augusta, 19:15 SELČ, štadión Kaplakrikavöllur, Dvojka RTVS

FH Hafnarfjördur – FC DAC 1904 Dunajská Streda

Rozhodca: Jason Barcelo (Gib.)



Štvrtok 27. augusta, 19:30 SELČ, štadión Park Hall

The New Saints – MŠK Žilina

Rozhodca: Manfredas Lukjancukas (Lit.)



Štvrtok 27. augusta, 20:15, štadión Stade de Geneve

Servette Ženeva – MFK Ružomberok

Rozhodca: Viktor Kopijevskyj (Ukr.)

Bratislava 26. augusta (TASR) – Tri slovenské futbalové kluby budú vo štvrtok v akcii v 1. predkole novej sezóny Európskej ligy. FC DAC 1904 Dunajská Streda nastúpi o 19:15 SELČ na štadióne islandského FH Hafnarfjördur, o pätnásť minút neskôr vybehne MŠK Žilina na trávniku The New Saints vo Walese a o 20:15 sa MŠK Ružomberok predstaví na ihrisku Servette Ženeva vo Švajčiarsku.Dunajská Streda hrá kvalifikáciu druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže v treťom ročníku za sebou, pri oboch predchádzajúcich účastiach skončila v 2. predkole. V sezóne 2018/2019 vyradila Dinamo Tbilisi a nestačila na Dinamo Minsk, vlani si poradila s Cracoviou Krakov a vypadla s Atromitosom.vyhlásil útočník Eric Ramirez, ktorý v sobotu dvoma gólmi zariadil triumf vo 4. kole Fortuna ligy nad FC Spartak Trnava 2:1.Zverenci Bernda Storcka figurujú na čele najvyššej slovenskej súťaže, keď si ako jediné mužstvo zachovávajú stopercentnú bilanciu pri vysoko priaznivom skóre 16:2. Formu z domácej scény si chcú preniesť aj na európsku, hoci na Islande sa nemôžu oprieť o podporu svojich fanúšikov.povedal kapitán Zsolt Kalmár. Obranca Dominik Kružliak má s tamojším futbalom skúsenosť z reprezentácie do 21 rokov.Vicemajster zo Žiliny sa nenaladil víťazne, cez víkend prehral na pôde FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:2.zdôraznil žilinský kapitán Jakub Paur.MŠK sa bude spoliehať aj na Vahana Bičachčjana, so štyrmi gólmi momentálne najlepšieho strelca FL.Pre zverencov Pavla Staňa môže byť výhodou, že budú hrať na umelej tráve, na ktorú sú zvyknutí zo svojho štadióna.povedal tréner Staňo.Žilina sa do európskych súťaží vrátila po troch rokoch, Ružomberok je v kvalifikácii EL tretíkrát za štyri sezóny. V ročníku 2017/2018 to dotiahol do 3. predkola, kde ho vyradil FC Everton, vlani už 1. predkole prehral s Levski Sofia. V domácej lige ešte nezvíťazil, na konte má tri remízy a jednu prehru, v sobotu remizoval na ihrisku FC Nitra 1:1. Podľa trénera Jána Haspru bol žreb k jeho zverencom najnemilosrdnejší spomedzi slovenských zástupcov.povedal Haspra.O postup sa hrá na jeden zápas, žreb 2. predkola je na programe 31. augusta. Je možné, že v ňom bude figurovať aj ŠK Slovan Bratislava, v ktorého neprospech skontumovala Európska futbalová únia duel 1. predkola Ligy majstrov na pôde KÍ Klaksvík. Úradujúci fortunaligový šampión sa však ešte odvolal na Športový arbitrážny súd vo švajčiarskom Lausanne. Pandémia nového koronavírusu už stihla zasiahnuť aj do EL, v sobotu sa neuskutočnilo stretnutie predkvalifikácie Lincoln Red Imps – FC Priština pre sedem prípadov ochorenia COVID-19 medzi hráčmi kosovského klubu. Gibraltársky tím postúpil kontumačne a v 1. predkole si doma zmeria sily s luxemburským zástupcom Union Titus Petange.