Sparta s Haraslínom prehrala v Záhrebe 1:3 v prvom zápase play off

EL - prvé zápasy play off



Slavia Praha – FC Zorja Luhansk 2:0 (0:0)



Góly: 81. Tijani, 90.+4 Masopust



/Schranz hral do 57. minúty, Hromada a Tomič (všetci Slav.) boli na lavičke/







BK Häcken – FC Aberdeen 2:2 (1:0)



Góly: 36. Layouni, 69. Sadiq - 75. Miovski, 79. Devlin. ČK: 90.+1 Tebo Uchenna







Ludogorec Razgrad – Ajax Amsterdam 1:4 (0:3)



Góly: 69. Verdon - 16., 18. a 50. Kudus, 40. Brobbey







NK Olimpija Ľubľana – Karabach Agdam 0:2 (0:2)



Góly: 32. Medina, 44. Leandro Andrade. ČK: 90.+5 Sualehe







Dinamo Záhreb - Sparta Praha 3:1 (1:1)



Góly: 44. Spikič, 59. Perič, 61. Ivanušec - 39. Krejči (11 m)



/Haraslín (Sparta) hral do 62. minúty/



Bratislava 24. augusta (TASR) - Futbalistom Sparty Praha sa vzdialil postup do skupinovej fázy Európskej ligy. V prvom zápase play off prehrali na ihriski Dinama Záhreb 1:3. Slovenský stredopoliar Sparty Lukáš Haraslín hral do 62. minúty.Hráči Slavie Praha v zostave so slovenským útočníkom Ivanom Schranzom sa priblížili k postupu, keď v prvom zápase play off zdolali na domácom trávniku ukrajinský tím FC Zorja Luhansk 2:0. Výraznú hernú a streleckú prevahu (12:1 na bránku) potvrdili dvoma gólmi v záverečnej štvrťhodine. Schranz odohral 57. minút, jeho krajania Jakub Hromada a Michal Tomič boli na lavičke. Odveta je na programe o týždeň 31. augusta v poľskom Lubline.Prvý duel medzi švédskym BK Häcken a škótskym FC Aberdeen sa skončil nerozhodne 2:2. Domáci viedli od 69. minúty 2:0, no už o desať minút bolo vyrovnané. Výrazný krok k skupinovej fáze spravili hráči Ajaxu Amsterdam, ktorí na ihrisku bulharského tímu Ludogorec Razgrad triumfovali 4:1. Hetrikom sa na výsledku podieľal ghanský stredopoliar Mohammed Kudus.