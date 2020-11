Sparta triumfovala v Celtic Parku 4:1, Kotal vyzdvihol výkon Hancka

Glasgow 6. novembra (TASR) - Futbalisti Sparty Praha si pripísali na konto prvé víťazstvo v skupinovej fáze Európskej ligy 2020/2021. Na pôde Celticu Glasgow triumfovali 4:1 a dobre sa naladili na víkendový reštart najvyššej českej súťaže. Hetrikom sa blysol Lukáš Juliš. Po štvormesačnej pauze zavinenej zranením kolennej šľachy sa do zostavy "rudých" vrátil slovenský obranca Dávid Hancko.



Od trénera Václava Kotala si vyslúžil pochvalu. "Dávid odohral väčšiu časť zápasu. Bolo to riziko, no podal kvalitný výkon. Vydržal 73 minút," uviedol Kotal pre portál iDnes.cz. Hancko bol pri prvom góle Sparty. V 26. minúte po rohu hlavičkoval do žrde a odrazenú loptu poslal do siete Juliš. Dvadsaťpäťročný útočník bol pri chuti a tesne pred prestávkou poslal hostí do dvojgólového vedenia. Po hodine hry síce znížil domáci útočník Leigh Griffiths, no v 77. minúte spečatil hetrik Juliš a definitívne rozhodol o triumfe svojho tímu. V závere ešte upravil skóre Ladislav Krejčí.



Hancko odohral prvý zápas v sezóne a duel v Celtic Parku si užil. "Cítil som sa výborne. Som rád, že koleno drží. V 70. minúte som ho však už cítil, preto som požiadal o striedanie. Verím, že smolu som si už vybral, štvormesačná pauza bola dosť dlhá. Na pôde Celticu sme ukázali, že Sparta nie je o menách, ale o tíme. Nechali sme tam všetko a víťazstvo 4:1 je čerešnička na torte," pochvaľoval si Hancko v rozhovore pre oficiálny web Sparty.



Víťazstvo v Celtic Parku je pre Pražanov injekciou pred víkendovým ligovým šlágrom s Viktoriou Plzeň. "Všetci sme si víťazstvo užili a poriadne ho oslávili. Je to super vzpruha. Uvidíme, ako na tom budem počas víkendu a či mi koleno dovolí nastúpiť na zápas v Plzni. Dúfam, že to bude dobré a že opäť pomôžem tímu na ihrisku," dodal Hancko.



V Glasgowe trénerovi Kotalovi dokonale vyšiel ťah s nasadením mladých hráčov - 17-ročného ofenzívneho stredopoliara Adama Karabca a Mateja Polidara. "Mladí hráči ukázali kvalitný výkon. Urobili mi radosť. Celtic sme pozorne študovali a chalanom sme dôrazne vysvetlili, akým spôsobom majú napádať súpera, aby sa nedostal k svojej hre. Dokázali sme udržať loptu na našich kopačkách a presadiť sa v útočnej fáze, čo bolo dôležité," zdôraznil Kotal. V šlágri H-skupiny zvíťazilo Lille na ihrisku AC Miláno 3:0. Hrdinom duelu bol turecký stredopoliar Yusuf Yazici, ktorý zaznamenal hetrik. Francúzsky klub vedie tabuľku so siedmimi bodmi, Miláno má o jeden menej, Sparta je s tromi tretia.