Tottenham vo finále bez Kulusevského, absolvoval operáciu kolena

Londýn 14. mája (TASR) - Švédsky futbalista Dejan Kulusevski vynechá finále Európskej ligy proti Manchestru United. Ofenzívny stredopoliar Tottenhamu Hotspur podstúpil operáciu pravého kolena po zranení, ktoré utrpel počas víkendového ligového zápasu s Crystal Palace (0:2).



„Môžeme potvrdiť, že Dejan Kulusevski utrpel zranenie pravého jabĺčka. Po konzultácii so špecialistom dnes absolvoval operáciu a okamžite začína rehabilitáciu,“ uviedol klub v oficiálnom stanovisku podľa agentúry AFP. Kulusevski musel striedať už v 19. minúte po kontakte s obrancom Marcom Guehim. Tottenham prišiel minulý týždeň v strede poľa aj o Jamesa Maddisona, ktorý bude mimo hry do konca sezóny.



Finále Európskej ligy je na programe 21. mája v Bilbau. Tottenham, sedemnásty tím Premier League, sa v ňom stretne so šestnástym Manchestrom United. Londýnsky klub čaká na trofej od víťazstva v Ligovom pohári 2008, európsku súťaž naposledy ovládol v roku 1984, keď získal Pohár UEFA.