Trabzonspor vyškolil Ružu v efektivite, Boďa: Prehral lepší tím

Ružomberok 26. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok nedokázali v úvodnom zápase 2. predkola Európskej ligy proti Trabzonsporu napriek streleckej prevahe skórovať ani raz a s favoritom doma prehrali 0:2. Pred budúcotýždňovou odvetou tak majú už iba malé šance na postup do tretieho predkola, kde sa víťaz tohto dvojzápasu stretne s úspešnejším z dvojice Wisla Krakov - Rapid Viedeň.



"Vnímam to tak, že prehral lepší tím. Myslím si, že sme ich prevýšili vo veľa veciach, hlavne v šanciach. Mňa hlavne mrzí, že som nepremenil dve šance, ktoré som mal. Tá posledná bola tutovka, ktorú by som mal premieňať. Mrzí ma to. Chcel by som sa ospravedlniť spoluhráčom aj celému tímu," zhodnotil pre klubový web útočník Martin Boďa, ktorý prišiel na ihrisko v 56. minúte s cieľom posilniť ofenzívu.



V tej chvíli viedol turecký klub 1:0 po presnom zásahu Trezegueta v 39. minúte. Domáci si vypracovali viacero príležitostí na vyrovnanie, no napokon v nadstavení inkasovali aj druhýkrát od mladého krídelníka Cihana Canaka. Podľa Boďu nevystihuje dvojgólová prehra dianie na ihrisku: "Myslím si, že každý jeden hráč pristúpil k tomu zápasu tak, ako sme chceli, ako sme sa pripravovali od začiatku týždňa. Tréner nám zdôraznil určité taktické veci, ktoré sme splnili takmer do bodky. Mrzí nás, že sme neuhrali lepší výsledok, lebo myslím si, že sme na to mali."



Domáci duel s Trabzonsporom sledovalo na tribúnach viac ako 4500 divákov. "Atmosféra bola fantastická. Chcem sa poďakovať divákom, že prišli v takom počte a bodaj by takto chodili na každý zápas. Bolo to fakt skvelé, takže im ďakujem," pochválil fanúšikov Boďa.



Aj kouča domácich Ondřeja Smetanu mrzeli nepremenené šance: "Súperovi stačilo málo a vyťažil z toho skoro maximum. Mrzí nás to, pretože si myslím, že sme boli blízko k oveľa lepšiemu výsledku. Škoda, že naša organizácia nebola odmenená lepším výsledkom, pretože chlapci by si to zaslúžili. Je to obrovská škoda," tvrdí tréner MFK, ktorý v druhom polčase zmenil systém hry v snahe vyrovnať: "Potrebovali sme ísť aj do rizika. Išli sme len na dvoch stopérov. Chceli sme to oproti prvému polčasu viac spriamočiariť, zjednodušiť a byť kolmejší. Myslím, že sa to darilo v niektorých pasážach a pramenili z toho šance. V závere sa ukázal rozdiel kvalít medzi nami a súperom, že sme potrebovali veľmi veľa šancí a nič sme z toho nevyťažili."



Ak MFK Ružomberok z Európskej ligy vypadne, stretne sa v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy s víťazom súboja HJK Hajduk Split - HB Tórshavn. Prvý duel bude hrať doma slovenský zástupca.