Tréner DAC Storck vníma LASK ako favorita: Môžeme iba získať

Linz 23. septembra (TASR) - Tréner futbalistov dunajskostredského DAC Bernd Storck považuje za favorita štvrtkového súboja 3. predkola Európskej ligy UEFA 2020/2021 súpera, ktorým je štvrtý tím predchádzajúceho ročníka najvyššej rakúskej súťaže LASK Linz. Už postupom do tejto fázy dosiahol klub zo Žitného ostrova najväčší úspech na medzinárodnej scéne vo svojej histórii, po Hafnarfjördure (2:0) a Jablonci (5:3 pp) sa však pokúsi zdolať aj tretiu prekážku v EL a natiahnuť víťaznú šnúru na desať zápasov.



"Som veľmi šťastný, že sme sa dostali už do 3. predkola. Chceme ďalej snívať náš veľký sen a všetci veríme, že sa tu v Linzi neskončí. Vieme, že LASK má veľkú kvalitu, jeho mužstvo dokáže hrať zápasy vo veľkej intenzite. V minulom ročníku sa kvalifikoval medzi 16 najlepších v Európskej lige. My máme tiež dobrý a mladý tím, ktorému sa darí nielen doma, ale aj na medzinárodnej scéne. Chceli by sme vyťažiť z našej súčasnej formy. Hráčom som povedal, aby si tento zápas užili. Môžeme iba získať, nikto od nás neočakáva víťazstvo. Napriek tomu máme isté plány a ciele. Pokúsime sa využiť šancu, ktorá sa nám naskytla. Vo futbale je možné všetko," povedal Storck na predzápasovej tlačovej konferencii v Linzi. Jeho zverenci sa na štvrtkový duel v treťom najväčšom rakúskom meste naladili nedeľným víťazstvom 4:2 nad Senicou, ktoré bolo už ich siedme vo Fortuna lige. DAC je vďaka tomu s plným počtom 21 bodov suverénne na čele tabuľky.



Kapitán posledného slovenského zástupcu v EL Zsolt Kalmár je presvedčený, že jeho tím čaká jeden z najťažších a najdôležitejších zápasov v tomto ročníku: "Bude to ťažké, Linz má skúsené mužstvo. Neprichádzame však v porazeneckej nálade. Atmosféra v našom tíme je od zápasu k zápasu lepšia a verím, že zajtrajšok ju nepokazí. Bola by to naozaj paráda, keby sme postúpili do play off. Chceme si užiť možnosť hrať v 3. predkole a pokúsime sa prekvapiť domácich naším štýlom hry."



Rakúsky tím, ktorý sa v predchádzajúcom ročníku prebojoval do osemfinále Európskej ligy, môže proti DAC počítať s chorvátskym obrancom Petarom Filipovičom. Pre zranenie však nebude k dispozícii stredopoliar Thomas Goiginger, francúzsky útočník Mamoudou Karamoko má od letného prestupu fyzické resty. V Linzi si uvedomujú silu najbližšieho súpera, rešpekt v radoch LASK vzbudzuje najmä skvelá forma "žlto-modrých". "Dunajská Streda je momentálne v laufe. Je to mužstvo, ktoré hrá s veľkou intenzitou a v ofenzíve disponuje obrovskou silou. V rakúskej lige by bol DAC nepochybne medzi štvoricou najlepších. Tento zápas bude pre môj tím veľká výzva. Súpera máme dobre prečítaného, snažili sme sa do najmenších detailov zanalyzovať jeho hru. Sme pripravení pobiť sa o postup," citovala trénera Dominika Thalhammera agentúra APA.



LASK vstúpil do rakúskej ligy víťazstvom 1:0 nad Austriou Viedeň a minulý víkend remizoval 1:1 na pôde Tirolu. Zdá sa, že v úvode sezóny ho tlačí topánka v ofenzíve. Thalhammer si však nemyslí, že pôjde o trvalý jav. "Verím našim ofenzívnym hráčom, že sa presadia. Myslím si, že je len otázka času, kedy príde k zlepšeniu v útočnej fáze a začneme strieľať viac gólov," poznamenal čoskoro 50-ročný kouč.



Zápas LASK Linz - DAC povedú francúzski rozhodcovia, hlavnému Jeromeovi Brisardovi budú na čiarach asistovať Benjamin Pages a Guillaume Debart. Víťaz rakúsko-slovenskej konfrontácie sa v play off predstaví na ihrisku víťaza zápasu medzi Sportingom Lisabon a Aberdeenom. Stretnutia play off sa uskutočnia na budúci týždeň vo štvrtok 1. októbra, žreb skupinovej fázy prebehne v piatok 2. októbra o 13.00 h v Nyone.