Trénera Trpišovského mrzí bodka za odvetou s Rangers

Praha 22. marca (TASR) - Trénera futbalistov Slavie Praha Jindřicha Trpišovského aj s odstupom času trápi vyústenie štvrtkovej odvety osemfinále Európskej ligy. Jeho zverenci síce senzačne vyhrali v Glasgowe nad Rangers a postúpili do štvrťfinále, ale športový úspech zatienila séria incidentov. Zápas nedochytal brankár Ondřej Kolář, ktorý po brutálnom faule Kemara Roofea skončil s viacerými zlomeninami v oblasti tváre, bodku za nepríjemnou skúsenosťou dala policajná eskorta, ktorá musela český tím sprevádzať zo štadióna na letisko.



Nevraživosť z hracej plochy totiž pokračovala aj v útrobách štadióna. Domáci obvinili Ondřeja Kúdelu z rasistického útoku na Glena Kamaru. Český útočník po zápase priznal, že súpera počastoval vulgarizmom, ale rasistický podtext kategoricky vylúčil. Ich spor napriek tomu vyústil od fyzického útoku. "Tím Rangers nás asi päťdesiat minút po zápase požiadal o schôdzku, aby si Ondro Kúdela s Kamarom vysvetlili ten incident. Aj za účasti UEFA. Čakal som, že tam padne niečo aj o zranení Kolářa, ale keď sme prišli, tak sa Kamara bez slova vrhol na Ondra päsťami a z celej situácie utiekol. Pre mňa to je úplne nepochopiteľné a to najhoršie, čo som vo futbale zažil," povedal pre portál idnes.cz Trpišovský.



Tréner zošívaných priznal, že ešte horšie prežíval zranenie Kolářa, ktorého v 61. minúte doslova knokautoval Roofe a za svoj faul videl červenú kartu: "Bol to najhorší faul, ktorý som na vlastné oči videl, a to som už videl mnohé. Pre mňa to bol úder ako v bojových športoch, lenže tam nemajú obuté kopačky a nie sú rozbehnutí v plnej rýchlostí. Kolář má zlomený nos, stehy na tvári, prasklinu čelovej dutiny, ale všetci vieme, že to mohlo dopadnúť ešte horšie."



Trpišovský sa netají obdivom k ostrovnému futbalu, po šestnásťfinále s Leicestrom City vyzdvihol profesionalitu kormidelníka líšok Brendana Rodgersa a veľké očakávania mal aj od svojho náprotivka na lavičke Rangers - legendy svetového futbalu Stevena Gerrarda. "Leicester ukázal, že sa musí vedieť aj prehrávať. Nie je to jednoduché, ale oni nám všetci férovo podali ruky. V Škótsku to bolo presne naopak," uviedol český kouč.



Čiastočnou satisfakciou môže byť pre Trpišovského ďalšia atraktívna konfrontácia, keď sa Slavia stretne vo štvrťfinále s londýnskym Arsenalom. Kanonieri predvádzajú tradične útočný futbal, v nedeľu remizovali na ihrisku West Hamu 3:3, hoci prehrávali 0:3. V tíme kladivárov nastúpili aj dve bývalé opory Slavie Tomáš Souček a Vladimir Coufal. "Určite si zavoláme a budem chcieť poznať ich pocity. A my tréneri počas reprezentačnej pauzy budeme spätne sledovať zápasy Arsenalu, na to sa pozerá dobre, nebude to ani tak práca ako zábava," uviedol Trpišovský. Jeho zverenci sa najprv 8. apríla predstavia v britskej metropole, odveta v Prahe je na programe o týždeň neskôr.