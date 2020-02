EURÓPSKA LIGA: V odvetách 16-finále dobré pozície Nemcov i Angličanov

Odvety šestnásťfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020:



streda 26. februára:



18.55 SC Braga - Glasgow Rangers /prvý zápas: 2:3/



štvrtok 27. februára:



18.55 KAA Gent - AS Rím /0:1/

18.55 Malmö FF - VfL Wolfsburg /1:2/

18.55 LASK Linz - AZ Alkmaar /1:1/

18.55 FC Bazilej - APOEL Nikózia /3:0/

18.55 FC Porto - Bayer Leverkusen /1:2/

18.55 Basaksehir Istanbul - Sporting Lisabon /1:3/

18.55 Espanyol Barcelona - Wolverhampton Wanderers /0:4/

21.00 Benfica Lisabon - Šachtar Doneck /1:2/

21.00 FC Salzburg - Eintracht Frankfurt /1:4/

21.00 Inter Miláno - Ludogorec Razgrad /2:0/

21.00 Manchester United - FC Bruggy /1:1/

21.00 FC Arsenal - Olympiakos Pireus /1:0/

21.00 FC Sevilla - CFR Kluž /1:1/

21.00 Celtic Glasgow - FC Kodaň /1:1/

21.00 Ajax Amsterdam - FC Getafe /0:2/

Bratislava 27. februára (TASR) - Vo výbornej východiskovej pozícii sú vo štvrtkovej odvete šestnásťfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020 futbalisti Interu Miláno. Z ihriska bulharského Ludogorca Razgrad si priviezli výhru 2:0 a na San Sire pôjdu za postupom do elitnej šestnástky súťaže.Hrať sa však bude bez divákov, keďže v Taliansku panujú bezpečnostné opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Tréner Antonio Conte v prvom zápase šetril slovenského stopéra Milana Škriniara, ktorý ani do Bulharska neodcestoval. Interu pre koronavírus zrušili aj ligový zápas, takže hráči by mali byť v odvete oddýchnutí a nabudení.Turecký Basaksehir Istanbul v prvom zápase prehral v Lisabone so Sportingom 1:3. Obrane hostí so Slovákom Martinom Škrtelom strelil gól aj bývalý kanonier Slovana Bratislava Andraž Šporar. Škrtel rozhodol v pondelňajšom dueli 23. kola tureckej ligy o triumfe Basaksehiru na pôde Rizesporu (2:1). Na ihrisko sa dostal až v 87. minúte, keď ho tréner netradične postavil do útoku, o tri minúty neskôr strelil víťazný gól hostí.Tromfy v rukách má aj nemecké trio Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen a VfL Wolfsburg. Eintracht doma v prvom súboji zdolal Salzburg 4:1, no v ligovej generálke prehral doma s Unionom Berlín 1:2. "" citovala agentúra DPA slová trénera Red Bull Jesse Marsch. Duel bude mať špeciálnu príchuť pre rakúskeho kouča Frankfurtu Adi Hüttera, ktorý viedol Salzburg v sezóne 2014/2015. Leverkusen doma zdolal FC Porto 2:1 a rovnakým výsledkom doma aj Wolfsburg švédske Malmö.Ani kluby z Anglicka to nemajú zle rozohrané, v luxusnej pozícii je súper Slovana zo základnej skupiny Wolverhampton Wanderers, ktorý doma deklasoval Espanyol Barcelona 4:0. Arsenal Londýn si priviezol víťazstvo 1:0 z pôdy Olympiakosu Pireus, Manchester United môže stavať na remíze 1:1 z pôdy Brúg. Holandský Ajax Amsterdam prehral na ihrisku Getafe 0:2 a v odvete musí pridať. "," povedal tréner Getafe Jose Bordalas.Osemfinálový žreb je na programe v Nyone v piatok 28. februára (13.00 SEČ).