Yoro nepomôže United v odvete proti Realu Sociedad, Ugarte sa vrátil

Londýn 12. marca (TASR) - Francúzsky futbalista Leny Yoro nebude môcť nastúpiť za Manchester United v odvetnom osemfinálovom zápase Európskej ligy s Realom Sociedad. Naopak, do tímu Rubena Amorima sa vracia Manuel Ugarte.



Stav dvojzápasu je vyrovnaný, po tom čo sa prvý duel minulý týždeň v San Sebastiane skončil remízou 1:1. Gól Joshuu Zirkzeeho vyrovnal z pokutového kopu Mikel Oyarzabal.



Stredopoliar Ugarte vynechal pre zranenie stretnutie LM aj nedeľnú remízu s Arsenalom, no na štvrtkový duel na Old Trafford by mal byť k dispozícii. Uruguajský reprezentant trénoval v predvečer zápasu, ale Yoro vynechal tréning pre zranenie, ktoré utrpel v nedeľnom dueli proti "Gunners".



"Leny nebude hrať. Nemal by chýbať dlhodobo, nemôže nastúpiť v tomto a možno v nasledujúcom stretnutí. Harry Maguire nebude k dispozícii na tento zápas, ale dúfam, že bude hrať proti Leicesteru. Manu je v nominácii a myslím, že nikto ďalší sa nevráti," povedal Amorim podľa agentúry DPA.



Mason Mount sa taktiež zapojil do stredajšieho tréningu, portugalský lodivod však potvrdil, že je príliš skoro, aby sa stredopoliar vrátil do zostavy po zranení stehenného svalu. Okrem Yora, Maguirea a Mounta sa na listine zranených nachádzajú Amad Diallo, Lisandro Martínez a Luke Shaw, rovnako ako Altay Bayindir, Tom Heaton, Jonny Evans a Kobbie Mainoo.