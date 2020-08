Elche remizovalo s Gironou v prvom zápase finále o postup do La Ligy

Prvý zápas finále play off II. španielskej ligy:



Elche – Girona 0:0

Madrid 21. augusta (TASR) – Futbalisti Elche remizovali vo štvrtok v prvom zápase finále play off o postup do najvyššej španielskej súťaže so Gironou 0:0. Odveta je na programe v nedeľu. Víťaz play off si vybojuje postup do La Ligy, miestenky v najvyššej súťaži si už dávnejšie zabezpečili najlepšie dva tímy tabuľky II. ligy Huesca a Cadiz.