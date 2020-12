EURÓPSKA LIGA: San Sebastian po dráme do šesťnásťfinále

Neapol 11. decembra (TASR) – Remíza 1:1 v šlágri F-skupiny Európskej ligy medzi Neapolom a San Sebastianom vyniesla postup obom tímom, futbalisti španielskeho klubu však tŕpli až do záverečných sekúnd.



Rozhodnutie prišlo v nadstavenom čase, keď za stavu 1:0 pre SSC vyrovnal v 90.+2 minúte Willian Jose a v paralelne sa hrajúcom dueli Alkmaar nečakane prehral v Rijeke gólom Ivana Tomečaka z tretej minúty nadstavenia. Pre chorvátsky tím to bolo prvé víťazstvo v skupine.



Ak by Alkmaar uhral v Rijeke remízu a San Sebastian v Neapole prehral, do jarného šesťnásťfinále by sa prebojoval holandský tím, po veľkej dráme však do vyraďovačky napokon prekĺzol Real Sociedad.



„Som hrdý na svoje mužstvo, ako bojovalo od prvej až do 95. minúty. Myslím si, že sa spravodlivosť ukázala. Musíme si vychutnať tento moment, je to úžasné aj pre všetkých našich fanúšikov, ktorí tu nemohli byť s nami," povedal pre španielsky Sport tréner hostí Imanol Alguacil.



Účastník La Ligy si vypracoval prvé šance, ale v 35. minúte sa presadil domáci Piotr Zielinski. Z odrazenej lopty po rohu vyslal umiestnenú krížnu strelu do bránky hostí.



V nadstavenom čase vyrovnal Willian Jose a remíza stačila obom. SSC vyhral skupinu so ziskom 11 bodov, Real Sociedad s deviatimi bodmi obsadil druhé postupové miesto, kým Alkmaar s ôsmimi bodmi skončil na nepostupovej tretej priečke. „Som šťastný, viac ako môj gól je však dôležitejší výsledok. Nie je podstatné, kto skóroval. Dosiahli sme postup, sme za to radi," citovala Zielinského agentúra AP.



Oba tímy pokrstili v Neapole štadión, ktorý po novom nesie meno po legendárnom Diegovi Armandovi Maradonovi. Mestská rada predtým schválila zmenu názvu Štadióna San Paolo na návrh starostu Luigiho de Magistrisa. Pomenovali ho po argentínskom velikánovi, ktorý zomrel minulý týždeň na zlyhanie srdca.



„Navždy zostaneme v pamäti ako tí, čo inaugurovali Štadión Diega Armanda Maradonu," vyjadril sa obranca Realu Sociedad Nacho Monreal. „Sme šťastní z výsledku. Bol to náročný duel, ešte päť minút pred záverečným hvizdom sme boli z hry von. Nakoniec sa na nás ale šťastie usmialo." Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka v drese SSC do hry nezasiahol.