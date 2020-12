Winks a Alli vyjadrili frustráciu, Mourinho: Nemôžu byť všetci šťastní

Londýn 11. decembra (TASR) - Futbalisti Tottenhamu dokázali v záverečnom vystúpení v J-skupine Európskej ligy zdolať doma Royal Antverpy 2:0 a s 13 bodmi napokon postúpili z prvého miesta tabuľky. Viac ako o výsledku sa však po stretnutí hovorilo o reakciách stredopoliarov Spurs Deleho Alliho a Harryho Winksa, ktorí vyjadrili svoju frustráciu z toho, že nedostali v zápase žiadaný herný priestor.



Tottenham i Antverpy mali už pred záverečným skupinovým kolom zabezpečený postup do jarného šestnásťfinále, vo štvrtok hrali už "len" o prvú priečku v tabuľke. Tréner "kohútov" Jose Moutinho sa preto pri nabitom programe rozhodol šetriť viaceré opory. Iba na lavičke začali zápas Harry Kane a Son Heung-min, obe ofenzívne hviezdy prišli na trávnik až po hodine hry. V základnej zostave naopak dostali šancu Gareth Bale, Carlos Vinicius a Winks. Ten však hral iba do 58. minúty a po vystriedaní si nesadol na lavičku, ale rovno zamieril do hráčskeho tunela. Stredopoliar Dele Alli nedostal v zápase šancu vôbec. Po tom, čo Mourinho využil aj piate striedanie, sa zdvihol z lavičky a nahnevane odišiel do šatne.



"Nemôžu byť všetci hráči šťastní. Som presvedčený, že sú šťastní z toho, že víťazíme, no nie sú šťastní z toho, že oni nehrávajú," povedal po zápase pre BT Sport portugalský kormidelník. Z reakcií svojich zverencov veľkú vedu nerobil: "Každému hráčovi, ktorý vystriedal, som povedal, aby šiel do sprchy, lebo bola zima. Niektorí zostali na lavičke, iní odišli. Je nemožné, aby som udržal každého hráča úplne šťastným. V každom jednom klube platí, že tí, ktorí pravidelne nehrávajú, sú z toho nešťastní," vyhlásil Mourinho.



Alli a Winks štartovali v tejto sezóne iba v štyroch zápasoch. Alli si zahral v anglickej Premier League naposledy v septembri, Winks v októbri. V zápase s Antverpami po odchode Winksa a príchode Kanea so Sonom v 58. minúte ofenzíva Tottenhamu výrazne ožila. Domáci pridali druhý gól a vypracovali si aj ďalšie strelecké príležitosti. "Keď som uvažoval o zmene, bol stav nerozhodný 0:0. Keď sme v 57. minúte strelili prvý gól, nezmenilo to moje rozhodnutie a prišlo k striedaniam. Potrebovali sme viac rutiny a intenzity do našej hry a príchodom Kanea, Sona a Ndombeleho sme ju získali," vysvetľoval po zápase Mourinho. "Dokázali sme si s Antverpami udržať čisté konto. Joe Hart nemusel spraviť ani jeden vážny zákrok. V polčase za stavu 0:0 som vedel, že keď pridáme do našej hry trochu viac intenzity, tak súper skolabuje. Pred prvým gólom Gareth Bale zahral parádne priamy kop, pri druhom zasa Kane pekne nahral Lo Celsovi. Darmo, Harry je Harry a Sonny hrá intenzívne." V druhom zápase skupiny rakúsky LASK Linz vyhral na pôde Ludogorca Razgrad 3:1, nič to však nezmenilo na tom, že obsadí tretiu priečku. Za druhými Antverpami zaostal o dva body. Ludogorec skončil bez bodu posledný.