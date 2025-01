Emerson bude so zraneným lýtkom mimo dlhší čas

Miláno 23. januára (TASR) - Brazílsky futbalista Emerson Royal utrpel zranenie pravého lýtka a podľa talianskych médií môže chýbať AC Miláno až dva mesiace. Dvadsaťšesťročný obranca sa zranil v stredajšom zápase Ligy majstrov proti Girone.



"Emerson Royal utrpel vážne zranenie pravého lýtka," uviedol v stručnom vyhlásení klub, pričom nespomenul predpokladanú dĺžku rekonvalescencie. Po svojom návrate však bude čeliť konkurencii na svojej pozícii, keďže do tímu pribudne anglický reprezentant Kyle Walker.



Bývalý kapitán Manchestru City dorazil vo štvrtok do Milána na lekársku prehliadku pred svojím prestupom. Tréner Sérgio Conceicao však nebude môcť s Walkerom počítať v najbližších dvoch zápasoch, pretože 34-ročný hráč musí ešte vyriešiť administratívne formality.



AC Miláno sa momentálne nachádza na ôsmom mieste v Serii A, s odstupom 19 bodov na lídra z Neapolu. No v Lige majstrov vyhral klub posledných päť zápasov a má už istú účasť minimálne v play off vyraďovacej fázy. Správu priniesla agentúra AFP.