Eriksson priviedol Liverpool k víťazstvu v zápase legiend proti Ajaxu

Liverpool 23. marca (TASR) - Bývalý švédsky futbalový tréner Sven-Göran Eriksson priviedol FC Liverpool k víťazstvu v charitatívnom zápase legiend proti Ajaxu Amsterdam. Erikssonovi, ktorý bol v rokoch 2001-2006 koučom anglickej reprezentácie, diagnostikovali v januári rakovinu v pokročilom štádiu.



"Dnes sa mi splnil sen. Vždy som chcel aspoň v jednom zápase viesť Liverpool, od detstva to bol môj obľúbený klub," uviedol dojatý Eriksson, ktorému fanúšikovia pripravili na Anfielde ovácie postojačky. V drese "The Reds" sa predstavili John Aldridge, John Barnes či Ian Rush.



Pred zápasom vyjadril Erikssonovi podporu súčasný kormidelník Liverpoolu Jürgen Klopp, ktorý sa stretol so Švédom v tímovom hoteli. Sedemdesiatšesťročný Eriksson sa preslávil ziskom ligových titulov s Laziom Rím v Taliansku, Benficou Lisabon v Portugalsku a IFK Göteborg v rodnom Švédsku, pripomenula agentúra AP.