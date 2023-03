Everton čelí vyšetrovaniu pre porušenie finančných pravidiel

Liverpool 24. marca (TASR) - Anglický futbalový klub FC Everton začala vyšetrovať nezávislá komisia pre porušenie finančných pravidiel Premier League. Previnenia sa mal dopustiť v sezóne 2021/22, v ktorej iba o štyri body unikol zostupu.



Podnet podali kluby Burnley a Leeds. Poukázali na to, že Everton vykázal trojročnú stratu 371,8 milióna libier, hoci podľa pravidiel o finančnej udržateľnosti mohol za dané obdobie minúť maximálne 105 milónov libier. "The Toffees" teraz hrozí aj odobratie bodov.



"Sme sklamaní rozhodnutím Premier League. Dôrazne namietame proti obvineniu z nedodržiavania pravidiel. Spolu s tímom expertov sme presvedčení, že všetko bolo v súlade so všetkými nariadeniami. Budeme sa pred komisiou vehementne brániť" zverejnil klub podľa AFP. Evertonu patrí v tabuľke Premier League 15. miesto s odstupom dvoch bodov od čiary zostupu.