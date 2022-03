Everton je tretí rok po sebe v strate viac ako 130 miliónov eu

Liverpool 29. marca (TASR) - Anglický futbalový klub Everton v utorok oznámil za uplynulý finančný rok stratu viac ako 140 miliónov eur. Pre liverpoolskeho účastníka prestížnej Premier League je to tretí rok po sebe s deficitom nad hranicou 130 miliónov eur.



"Klub si v predchádzajúcich rokoch prešiel finančne náročným obdobím, má za sebou investíciu do projektu nového štadióna a vyrovnáva sa s pandémiou koronavírusu," cituje AP z oficiálneho vyhlásenia Evertonu.



Podľa stanov najvyššej anglickej súťaže je klub, ktorý je za uplynulé tri roky v strate viac ako 124 miliónov eur, považovaný za neudržateľný a neprofitujúci. Everton je za inkriminované obdobie v mínuse zhruba 439 miliónov. Na jeho finančnej situácii sa podpísalo aj zrušenie sponzorskej zmluvy so spoločnosťami patriacimi Ališerovi Usmanovi, ku ktorému Liverpoolčania pristúpili v reakcii na ruskú inváziu na územie Ukrajiny.



Tím momentálne bojuje o zotrvanie v súťaži, od zóny zostupu ho na sedemnástom mieste delia tri body. Rusko-uzbecký podnikateľ doň v januári investoval takmer 120 miliónov eur ako vyjadrenie dôvery pri kolísajúcej forme.