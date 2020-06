Everton mal podľa Kloppa v derby viac šancí

Londýn 22. júna (TASR) – Futbalisti FC Liverpool remizovali v prvom vystúpení po ústupe pandémie koronavírusu na ihrisku mestského rivala Evertonu 0:0. Strata bodov v nedeľnom stretnutí 30. kola anglickej Premier League ich však príliš mrzieť nemusí, na čele ligovej tabuľky majú pred druhým Manchestrom City obrovský náskok 23 bodov a zisk majstrovského titulu naďalej jasne vo svojich rukách.



Výkonom však hráči The Reds mierne zaostali za očakávaniami. Mali až 70-percentné držanie lopty, no bližšie ku gólu bol Everton. V 80. minúte sa Dominic Calvert-Lewin ocitol v dobrej príležitosti, ale brankár Alisson Becker jeho pokus zlikvidoval, vzápätí Tom Davies trafil ľavú žrď. Liverpool prišiel o dvoch hráčov, najprv pre zdravotné problémy musel v prvom polčase striedať stredopoliar James Milner, v závere duelu sa zranil aj stopér Joel Matip.



Liverpoolu stačí na zisk prvého anglického titulu po tridsiatich rokoch uhrať v zostávajúcich stretnutiach päť bodov. Najbližšie privíta v stredu Crystal Palace.



„Everton bol ako vždy tvrdý protivník, znepríjemnil nám život. Návrat na trávniky nám nechutil tak, ako by sme si predstavovali. Zápas mal vysoké tempo, hráči boli fyzicky veľmi dobre pripravení. Pravda je však taká, že napriek našej územnej prevahe mal väčšie šance súper. My sme v ofenzíve nepredstavovali veľkú hrozbu," zhodnotil derby kormidelník Liverpoolu Jürgen Klopp. Podľa stopéra ligového lídra Virgila van Dijka má bod z Goodison Parku svoju cenu.



„Všetci sme v prvom rade šťastní, že sme sa po trojmesačnej prestávke mohli vrátiť k našej práci. Neprehrali sme, takže bod považujem za dobrý. Priblížili sme sa k nášmu cieľu."



Bez diváckej kulisy mal duel zvláštnu atmosféru, na tú si však hráči budú musieť na istý čas zvyknúť.



„Fanúšikovia nám veľmi chýbajú. Napriek tomu sme cítili, že ide o derby. Vnímali sme dôležitosť zápasu, vyhecovali sme sa na neho. Boli sme odmenení po dobrom výkone proti budúcemu majstrovi," poznamenal obranca Evertonu Michael Keane. Jeho tím nevyhral štvrtý zápas po sebe, napriek tejto nelichotivej sérii sa nachádza v pokojnom strede tabuľky.



Z 12. priečky delí "karamelky" od pásma zostupu jedenásť bodov. V stredu nastúpia na ihrisku posledného Norwichu City, ktorého dres v rámci hosťovania z Herthy Berlín oblieka slovenský stredopoliar Ondrej Duda.