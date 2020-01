Futbal: Everton neuspel na Anfielde ani proti

Liverpool 6. januára (TASR) - Futbalisti FC Everton v nedeľnom zápase 3. kola anglického FA Cupu nevyužili ideálnu šancu zvíťaziť na ihrisku mestského rivala FC Liverpool prvýkrát po dvadsiatich rokoch. "The Reds" nastúpili v zostave s mnohými mladíkmi a náhradníkmi, no zverenci Carla Ancelottiho najmä v druhom polčase výraznejšie neohrozili domácu bránu a prehrali 0:1.



O jediný zásah duelu sa postaral krásnym gólom práve 18-ročný Curtis Jones. V 71. minúte si prebral loptu od Divocka Origiho a ukážkovo obstrelil Jordana Pickforda. "Práve som videl senzačne skvelý výkon od hráčov, ktorí ani nedisponujú potrebnými skúsenosťami. Veľa hráčov hralo pred našimi priaznivcami vôbec prvýkrát. Bolo to naozaj výnimočné, každý moment v zápase som si patrične užil," citovala agentúra AFP domáceho trénera Jürgena Kloppa.



Kouč Evertonu Ancelotti postavil zostavu v takmer plnej sile. Úvodné dejstvo tomu aj nasvedčovalo, no niekoľko sľubných šancí jeho zverenci trestuhodne premárnili. V druhom polčase už to bol zo strany "The Toffees" odovzdanejší výkon a nevypracovali si výraznejšiu príležitosť. "Nezvyknem s hráčmi po zápase hovoriť, no dnes spravím výnimku. Myslím si, že v druhej polovici sme neboli schopní niečo vymyslieť. Skutočnosť, že sme sa nepresadili v úvodnom dejstve ovplyvnila našu výkonnosť v druhej časti hry, to sa nesmie stávať," reagoval frustrovaný Ancelotti.



Klopp od predchádzajúceho ligového zápasu proti Sheffieldu urobil až 9 zmien. Celková trhová hodnota hráčov Liverpoolu z nedeľného duelu sa pohybuje na úrovni 44 miliónov eur. Pre porovnanie, hodnota jedenástky hostí sa na trhu pohybuje vo výške 222 miliónov. Premiéru v drese domácich si pripísala zimná posila z rakúskeho Salzburgu Takumi Minamino. Dvadsaťštyriročný útočník odohral 69 minút.