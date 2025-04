Rigo ťahúňom vo forme hrajúcej Ostravy: Tajomstvo je zohratosť

Ostrava 8. apríla (TASR) - Futbalisti Baníka Ostrava majú na dosah najlepšie umiestnenie v českej najvyššej súťaži od majstrovskej sezóny 2003/04. Mužstvu trénera Pavla Hapala patrí priebežná tretia priečka, na druhú Plzeň však stráca iba bod. Výborné výsledky ostravského tímu majú aj výraznú slovenskú stopu. Na tímovú jednotku sa v bráne vypracoval Dominik Holec, do tímu dobre zapadol útočník Erik Prekop a druhý rok za sebou patrí medzi kľúčové postavy stredu poľa najmladší z tria Tomáš Rigo.



Do konca hlavnej časti Chance ligy zostávajú už iba dve kolá a Baník s určitosťou pôjde do skupiny o titul ako tím prvej štvorky. Počas víkendu si Ostravčania delili body v derby zápase so Spartou Praha po remíze 1:1. „Myslím si, že je to pre nás prijateľný výsledok. Prvý polčas to bola vyrovnaná partia a podarilo sa nám otvoriť skóre. Po prvom góle bolo momentum na našej strane, ale v druhom dejstve nás už Sparta zatlačila. Žiaľ, vyrovnali veľmi skoro a dá sa povedať, že celý druhý polčas boli o niečo lepší než my. S výsledkom sme spokojní, ale v hre sme mali byť sebavedomejší,“ zhodnotil Rigo sobotný duel s úradujúcim českým majstrom v rozhovore pre TASR.



Súboje Baníka a Sparty patria medzi najatraktívnejšie z pohľadu diváckej kulisy. Duel pred zrakom viac ako 15-tisíc divákov bavil aj Riga: „Chcel by som vyzdvihnúť atmosféru počas celého zápasu, fanúšikovia boli úžasní, bola to jedna z najlepších atmosfér, v akej som kedy hral. Celý zápas bojovali s nami a dodávali nám silu. Sme veľmi vďační za túto podporu.“



Dvadsaťdvaročný Rigo sa pripojil k ostravskému tímu v lete pred dvoma rokmi. Vtedy odhadoval špecializovaný portál transfermarkt.com jeho hodnotu na približne 350-tisíc eur. Od decembra minulého roka vzrástla až desaťnásobne. Už v predošlom ročníku chýbal iba v štyroch dueloch, v tom prebiehajúcom nenastúpil zatiaľ iba raz. „Čo sa týka osobného hľadiska, som veľmi spokojný s mojim vyťažením. Hrávam v podstate všetky zápasy, za čo som veľmi vďačný a šťastný. Aj s výkonmi som nadmieru spokojný,“ povedal Rigo, ktorý si získal dôveru kouča Hapala. Spoluprácu s bývalým kormidelníkom viacerých slovenských klubov i slovenskej reprezentácie si pochvaľuje: „S trénerom Hapalom sa mi spolupracuje veľmi dobre. Má skúsenosti z iných klubov a pripravuje nás na každý zápas veľmi dobre.“



Baník v minulej sezóne obsadil štvrtú pozíciu, dovedna aj s nadstavbou nazbieral 49 bodov. V tej súčasnej už má o deväť viac a to má pred sebou ešte spolu sedem stretnutí. Strata na vedúcu Slaviu Praha je 14-bodová, no realisticky vyzerá možnosť obsadiť druhú priečku, čo by bolo najlepšie umiestnenie od zisku posledného titulu pred 21 rokmi. Druhé miesto tiež znamená miestenku v treťom predkole Ligy majstrov. „Samozrejme by sa nám všetkým splnil sen, ale k tomu je ešte veľmi ďaleko. Musíme sa koncertovať na každý zápas, ktorý nás čaká, pretože v nadstavbe sa stretneme so všetkými ešte raz. Tam sa bude rozhodovať o konečnom poradí,“ uvedomuje si Rigo, ktorý má v tejto sezóne na konte jeden ligový gól a päť asistencií.



„Hapalovci“ v jarnej časti prehrali iba raz, bolo to 16. februára na pôde vedúcej Slavie Praha (0:1). Body stratili prvýkrát v tomto kalendárnom roku práve so Spartou, vo zvyšných siedmich ligových dueloch bodovali naplno. „Myslím si, že z tímového hľadiska to snáď ani nemôže byť lepšie. Držíme sa na druhom-treťom mieste, čo Ostrava už dlho nezažila. Navyše sa nám darí vyhrávať zápasy, takže z tohto pohľadu určite vydarená sezóna,“ povedal Rigo a poukázal na kľúčový faktor, ktorý stojí za úspešným ťažením Baníka: „Tajomstvo je asi v zohratosti tímu. Sme spolu už druhý rok, poznáme sa dokonale a na ihrisku si vyhovujeme. Najviac podstatné v tejto sezóne je, že sa nám darí vyhrávať zápasy, aj keď nehráme v daný moment dobre.“



Rigo trávi voľný čas aj so svojimi krajanmi v uliciach tretieho najväčšieho mesta v Česku. Okrem Prekopa a Holeca je v kádri aj ďalší Slovák - obranca Matúš Rusnák. „Je nás tu celkom dosť, najviac času trávime pochopiteľne v tréningovom centre. Mimo neho si chodievame sadnúť na kávu do centra alebo sa prejsť s priateľkami a domácimi miláčikmi,“ prezradil Rigo. Predstaviť by sa mohol aj na blížiacich sa majstrovstvách Európy kategórie do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia v júni na Slovensku.



Päť štartov už má aj za národný A-tím. Debutoval v ňom v máji minulého roka v prípravnom stretnutí so San Marínom (4:0). Počas sústredenia v rakúskom Wiener Neustadte si otvoril strelecký účet práve proti trpaslíkovi medzinárodného futbalu. Slovákov na jeseň čakajú oveľa náročnejšie zápasy, keďže štartuje kvalifikácia na budúcoročný svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku. Mužstvo trénera Francesca Calzonu zabojuje o postup v štvorčlennej skupine s Nemeckom, Severným Írskom a Luxemburskom. „Myslím si, že súperi sú hrateľní. Samozrejme, Nemecko bude veľký favorit, ale ostatné tímy by nám mohli vyhovovať. Verím, že sa nám podarí proti nim uspieť a tiež potrápiť Nemecko. Podľa mňa máme veľkú šancu postúpiť na šampionát. Máme výborné mužstvo, skvelú partiu, takže bude záležať na nás, ako sa s tým popasujeme,“ uzavrel Rigo pre TASR.